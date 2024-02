L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande, Nguyen Hoang Long. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande, Nguyen Hoang Long, a souligné les significations importantes de la visite officielle du ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, les 28 et 29 février en Irlande.Cette visite du chef de la diplomatie vietnamienne, sur invitation du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense, Micheál Martin, marquera une nouvelle période de développement des relations entre les deux pays, permettant de les approfondir et de les rendre plus efficaces et durables, notamment dans la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, l’investissement, la réponse au changement climatique, la croissance verte, l’éducation, la formation et les échanges entre les peuples, a-t-il affirmé.Il s’agira de la première visite d’un ministre vietnamien des Affaires étrangères en Irlande après 20 ans depuis la visite du ministre Nguyen Dy Nien, a-t-il ajouté lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Selon l’ambassadeur Nguyen Hoang Long, durant son séjour, le ministre Bui Thanh Son s’entretiendra avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense, Micheál Martin, et rendra des visites de courtoisie au président irlandais, Michael D.Higgins, et au président de la Chambre basse du Parlement irlandais, Seán Ó Fearghaíl.Les deux parties discuteront de la promotion des relations bilatérales et de questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la Mer Orientale.La visite du ministre Bui Thanh Son permettra de promouvoir la confiance politique et l'échange de délégations de haut niveau entre les deux pays, dans l'immédiat pour préparer la visite d'État du président Vo Van Thuong en Irlande.La visite contribuera également à encourager l’Irlande à ratifier bientôt l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA) et à soutenir le retrait du carton jaune de la Commission européenne (CE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).Elle sera de plus une occasion d’attirer des investissements irlandais de haute qualité et de renforcer la coopération entre les deux pays dans la défense, la sécurité, les sciences, les technologies, l’éducation, la formation et l’agriculture.En outre, les deux parties discuteront des mesures visant à promouvoir leur collaboration au sein des forums multilatéraux et leur coopération dans le règlement des questions régionales et internationales.La visite contribuera également à promouvoir le rôle de passerelle du Vietnam et d’Irlande pour développer les relations entre l’ASEAN et l’UE, a ajouté l’ambassadeur Nguyen Hoang Long.Le diplomate vietnamien a déclaré se réjouir des résultats de la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement. En effet, le commerce bilatéral a atteint 3,5 milliards de dollars en 2023. L’Irlande a investi dans 41 projets au Vietnam totalisant 44,32 millions de dollars de capitaux enregistrés.Dans un proche avenir, l’ Irlande continuera à renforcer ses investissements au Vietnam, notamment dans les technologies vertes, la recherche et le développement, l’innovation, l’agriculture de haute technologie…, a indiqué l’ambassadeur.Il a souligné l’importance de promouvoir l’échange de délégations de tous niveaux entre les deux pays, leur partage d’informations, et de profiter au mieux des potentiels et avantages pour intensifier la coopération bilatérale. -VNA