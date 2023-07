Application de la peinture "Hoa kim sa" dans l'art contemporain

Fascinés par les décorations de bronze émaillé dans les mausolées à Hue, la jeune artiste Nguyen Hoang Anh et ses collègues du groupe "Hoa Gam" ont restauré et créé une nouvelle technique appelée "Hoa kim sa" dans des produits d'art contemporain, afin d'honorer la beauté de la culture et de l'art traditionnels du Vietnam.