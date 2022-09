Hanoi (VNA) – Selon les experts, la culture de Sa Huynh, qui s’est formée et développée sur le littoral du Centre, a une valeur historique unique répondant aux critères de classement en tant que patrimoine national spécial.

Situé à environ 45 km au sud de la ville de Quang Ngai, le complexe de de Sa Huynh (ville de Duc Pho) est proche de la Nationale 1 et de la voie ferrée Nord-Sud. Le Comité populaire provincial de Quang Ngai prépare un dossier pour classer la culture de Sa Huynh en tant que patrimoine national spécial.

Le complexe de reliques culturelles de Sa Huynh se compose de 5 sites, répartis sur 480 hectares, avec de nombreux lieux célèbres tels que la lagune d’An Khe, Phu Khuong, Long Thanh, Thanh Duc, l’ancien village de Go Co…

Le lagon d’eau douce de Khe est considéré comme le cœur de la relique culturelle de Sa Huynh. En 1909, l’archéologue français M. Vinet découvrit sur la côte de Sa Huynh, près de l’ancien village de Go Co, un ensemble d’environ 200 tombeaux. Ce site archéologique fut nommé "Dépôt de jarres de Sa Huynh".

Le nom de la culture de Sa Huynh a commencé à partir de cette découverte intéressante. Photo: Zing



"Montant à bord d’un bateau pour explorer le lagon de An Khe, je trouve que la nature ici est paisible, apportant la beauté pure de la campagne du Centre", a partagé Nguyên Thi Tu Anh, de Hô Chi Minh-Ville.En explorant le lagon d'eau douce de An Khe, les visiteurs peuvent également profiter de la magnifique image ds troupeaux de colverts qui se rassemblent ici pour se nourrir.Cet ancien village conserve encore des restes de temple et 11 anciens puits, une ancienne route du peuple Champa de plusieurs centaines d’années et des coutumes et habitudes portant de nombreuses caractéristiques de la culture de Sa Huynh vieille de plus de 3.000 ans.