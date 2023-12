Le Vietnam envisage de créer un réseau national de transformation numérique. Photo: VNA

En 2030, le Réseau de transformation numérique se fonctionnera efficacement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a signé la décision N° 1690/QD-TTg approuvant le projet « Finaliser la structure organisationnelle et améliorer les capacités de gestion étatique et d’application des lois en matière de transformation numérique du niveau central à celui local pour 2025, avec vision à l'horizon 2030".D’ici 2025, tous les ministères, organes de niveau ministériel, agences gouvernementales, Comités populaires des provinces et grandes villes devront finaliser la structure organisationnelle de leurs unités spécialisées en technologies de l'information pour accélérer la mise en œuvre de nouvelles tâches et solutions en matière de transformation numérique.Tous les organisations et particuliers du Réseau de transformation numérique pourront accéder aux plates-formes et boîtes à outils numériques unifiées à l'échelle nationale et les utiliser au service de la gestion étatique et de l’application des lois en matière de transformation numérique.En 2030, le Réseau de transformation numérique se fonctionnera efficacement. Ses unités membres se coordonneront de manière synchrone dans la mise en œuvre des tâches et solutions de transformation numérique nationale.Le projet propose de nombreuses mesures tels qu’améliorer les capacités de gestion étatique et d’application des lois du personnel chargé de la transformation numérique ; établir et promouvoir le fonctionnement du Réseau de transformation numérique du niveau central à celui local ; renforcer la sensibilisation sur l’importance et les significations du projet…-VNA