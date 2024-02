Photo d'illustration: baodautu.vn



Hanoï (VNA) - La loi foncière, la loi sur les logements et la loi sur les affaires immobilières, adoptées par l'Assemblée nationale et entrées en vigueur en 2025, créeront des conditions plus favorables aux Vietnamiens d'outre-mer souhaitant mener des activités immobilières.



Les dispositions de ces lois créent une approche unifiée et synchronisée garantissant aux Vietnamiens résidant à l'étranger et conservant la nationalité vietnamienne de jouir des mêmes droits d'utilisation de terres et droits aux affaires immobilières que leurs concitoyens vivant dans le pays.



Avec les nouvelles réglementations, ils seront autorisés à investir dans la construction de logements, des projets de construction à vendre, à louer, et dans des infrastructures techniques de projets immobiliers à transférer, à louer...

Photo d'illustration: VNA





L'avocat Nguyen Van Hau, vice-président du barreau de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'avec les nouvelles réglementations, il sera plus facile aux Vietnamiens d'outre-mer de posséder des biens immobiliers dans le pays.



« Ainsi, le marché immobilier connaîtra une forte demande de logements haut de gamme de la part des Vietnamiens d'outre-mer », a déclaré Nguyen Van Hau.



Depuis 2012, les remises migratoires ont atteint en moyenne plus de 10 milliards de dollars par an, dont environ un quart a été investi dans l’immobilier.



Selon Mai Hai, un courtier immobilier pour étrangers, le taux de Vietnamiens d'outre-mer qui achètent des maisons au Vietnam est en augmentation. Les bénéfices locatifs au Vietnam sont également très attractifs, de 5 à 7 % supérieurs à ceux sur des marchés développés comme l'Australie ou les États-Unis.



En 2004, environ 2,7 millions de Vietnamiens vivaient à l'étranger. À ce jour, ce nombre a triplé, pour atteindre environ 7 millions de personnes vivant dans 109 pays et territoires.-VNA