Le riz gluant aux cinq couleurs présente cinq teintes distinctes : blanc, violet, noir, jaune et rouge. Chacune de ces couleurs a une signification spéciale dans la pensée de l'ethnie Thai, qui concerne la "théorie des cinq éléments".

Le soir du 1er mars, à la Maison mondiale de la culture de Berlin, le groupe de musique de chambre moderne "Zafraan Ensemble" a interprété six œuvres de six pays : Algérie, Angola, Cuba, Ghana, Chili et Vietnam.