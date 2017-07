Séance de travail entre le ministre vietnamien de la Construction, Pham Hong Ha, et Watanabe Hiromichi, député de la Chambre des Représentants du Japon. Photo: NDEL



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de la Construction, Pham Hong Ha, a accueilli, le 17 juillet, à Hanoï, une délégation japonaise, conduite par Watanabe Hiromichi, député de la Chambre des Représentants du Japon et président du Comité spécial chargé du drainage et du traitement des eaux usées, dans le but de promouvoir la coopération bilatérale en la matière.



​Le ministre vietnamien a pris en haute considération la bonne coordination ces derniers temps entre le ministère vietnamien de la Construction, le ministère japonais du Territoire, de l’Infrastructure, des Transports et du Tourisme et l’Agence japonaise de Coopération internationale (JICA).



Le ministre vietnamien a fait savoir que l’urbanisation au Vietnam se développe rapidement avec une croissance de 36%. Le processus d'urbanisation rapide a provoqué de nombreuses difficultés et défis en matière d’environnement, de drainage et de traitement des eaux usées. Il n’y a pas beaucoup de villes vietnamiennes ​dotées d’usines de drainage et de traitement des eaux usées​ aux normes​ internationaux. Par conséquent, le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec les organisations et gouvernements à travers le monde, dont le Japon.



Pour sa part, le député japonais Watanabe Hiromichi a fait savoir que le Japon ​a dû faire face à la pollution environnementale et aux insuffisances du drainage et du traitement des eaux usées durant la période de développement économique intense. C’est pourquoi le gouvernement japonais a dû mettre en service dans l’ensemble du pays​ un système de traitement​ dans chaque famille, pour avoir un environnement propre.



La délégation japonaise est prête à soutenir le Vietnam dans l’amélioration des mécanismes juridiques et le transfert de technologies en la matière. - NDEL/VNA