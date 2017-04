Séminaire Vietnam-France sur l'économie à Ho Chi Minh-Ville

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les défis et les opportunités ainsi que les mesures favorables aux entreprises dans un monde fluctuant et incertain étaient au centre d'un séminaire organisé dimanche 16 avril à Ho Chi Minh-Ville par l'Université de l'économie et du droit de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville et l'Ecole nationale d'administration de Paris (ENA).

Les opportunités pour les entreprises vietnamiennes sont nombreuses ​dans le contexte où l'économie mondiale retrouve des couleurs. Les entreprises contribueront activement à la croissance économique nationale, a estimé Vu Tien Loc, président de la Chambre d'industrie et de commerce du Vietnam, lors du séminaire "Panorama économique pour les entreprises en 2017".

Cette année, le gouvernement vietnamien continuera d'accélérer ses engagements d'intégration et de mettre en œuvre les accords signés. Cependant, l'intégration pose de nombreux défis pour l'économie nationale.

Les entreprises vietnamiennes, pour leur part, devront bien choisir les domaines d'investissement et édifier un système d'administration capables de faire face aux effets extérieurs.

Le prof​. associé-docteur Vu Minh Khuong de l'Université nationale de Singapour. Photo: Vnexpress

Selon le prof​. associé-docteur Vu Minh Khuong de l'Université nationale de Singapour, en 2017, le Vietnam maintien​dra ses exportations grâce à l'élargissement de ses marchés. Les secteurs du tourisme et des services continueront de se développer. L'environnement de l'investissement et des affaires continuera de s'amélior​er grâce aux efforts du gouvernement.

D'une manière générale, les entreprises vietnamiennes auront de nombreuses opportunités pour se développer mais devront aussi faire face aux défis causés par l'instabilité de l'économie mondiale, le changement de politiques économiques...

La valeur d'exportation sera en hausse grâce aux produits phares comme les produits textiles... Mais, les produits agricoles, aquatiques... connaîtront eux une baisse tant en volume qu'en valeur d'exportation. -VNA