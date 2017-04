Des entreprises turques évaluent les opportunités du marché vietnamien

L'Ambassadeur vietnamien Pham Anh Tuân et la Représentante de TIM, Fadime Nebile Mercan. Photo: baoquocte.vn.



Hanoi (VNA) - Une délégation d​'entreprises turques effectuera en mai prochain une visite de travail au Vietnam pour ​évaluer les opportunités du marché vietnamien.C'est ce qu'a ​annoncé Fadime Nebile Mercan, représentante du Conseil des Exportateurs de la Turquie (TIM), lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Turquie, Pham Anh Tuân, le 7 avril.Selon Mme Fadime Nebile Mercan, une délégation d​'entreprises turques a déjà visité le Vietnam en mars 2016. ​En suite de cette visite, beaucoup ont accordé une attention particulière au marché vietnamien et souhaité retourner au Vietnam. Le TIM organisera donc une telle visite au Vietnam en mai prochain pour 13 entreprises turques spécialisées dans les secteurs des machines, des fruits frais et secs, d​u textile, et de la logistique.​Nombre d'entreprises turques souhaitent rechercher des opportunités d’importer des produits vietnamiens, notamment des matières premières pour les traiter et les exporter vers d’autres marchés, a ajouté Fadime Nebile Mercan.Elle a également souhaité coopérer plus étroitement avec l’ambassade du Vietnam pour promouvoir davantage le Vietnam auprès de la communauté des entreprises turques.​L’ambassadeur Pham Anh Tuân a hautement apprécié l’organisation de cette visite au Vietnam du TIM pour ​trouver des opportunités de coopération et d’investissement. Il a aussi insisté sur l’importance de la coopération entre les entreprises des deux pays dans l’approfondissement des relations économiques et de commerce.Pham Anh Tuân a exprimé le souhait que le TIM continue de renforcer les échanges de délégations d​'entreprises pour ​développer le commerce bilatéral, tout en affirmant que l’ambassade du Vietnam en Turquie fera tout son possible pour soutenir les entreprises turques et intensifier la collaboration avec le TIM, ​en vue d'un bel avenir pour les relations entre le Vietnam et la Turquie. -NDEL/VNA