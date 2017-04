Can Tho présente ses atouts à de grandes entreprises françaises

La séance de travail le 10 avril entre les autorités de Can Tho et la délégation française. Photo : VNA



Can Tho (VNA) – Le président du Comité populaire de Can Tho, Vo Thanh Thong, a reçu le 10 avril une délégation du Club des No1 mondiaux français à l’export, conduite par son secrétaire général Jacques Aurin.

A cette occasion, les autorités de Can Tho ont présenté des atouts et potentiels de leur ville aux entreprises françaises, avant de les inviter à investir dans l’agriculture high-tech. Selon Vo Thanh Thong, de nombreux produits agricoles, aquatiques, du textile-habillement et de l’artisanat de Can Tho sont exportés en France et d’autres pays européens. L’année dernière, les exportations locales en France se sont élevées à 31 millions de dollars. Outre les relations économiques, Can Tho et la France développent des coopérations dans la culture, la santé et l’éducation. Actuellement, la ville vietnamienne recense six projets français d’un montant total de près de 6 millions de dollars.

La vice-présidente du Club des No1 mondiaux français à l’export, Martine Fumey, a affirmé le souhait de développer la coopération entre les entreprises françaises et vietnamiennes. Cette tournée à Can Tho a pour objectif de s’informer des besoins des entreprises vietnamiennes et de trouver des opportunités afin que les entreprises françaises puissent devenir des partenaires commerciaux principaux de Can Tho. De son côté, le secrétaire général Jacques Aurin a indiqué que les entreprises françaises s’intéressent aussi à la coopération dans l’enseignement supérieur.

Après la séance de travail avec les autorités de Can Tho, la délégation française a visité des entreprises locales de production de riz, de produits aquatiques et de fruits. -VNA