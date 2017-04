Nombre de record de nouvelles entreprises créées en 2016

Photo: internet

Hanoi (VNA) - Le Département général des statistiques a organisé le 11 avril une conférence de presse pour informer de la situation de développement des entreprises des provinces et villes ​de ressort central.



Selon la dernière mise à jour du 31 décembre 2016, le nombre d’entreprises en activité dans l’ensemble du pays est de 477.808, soit une hausse de 8% en glissement annuel.



Dong Nai, Binh Duong, Ben Tre, Kien Giang,… sont les localités ayant une croissance du nombre d’entreprises en fonctionnement plus haute que la moyenne nationale.



Hô Chi Minh-Ville tient le haut du pavé en termes de nombre d’entreprises, représentant 33,6% du nombre total, avec une croissance de 7,8% en glissement annuel du nombre d’entreprises en activité.



Certaines provinces et villes ont observé une baisse du développement de nombre d’entreprises en ​activité par rapport à 2015, par exemple Lam Dong, Hung Yen, Son La…



Le nombre ​d'entreprises créées en 2016 s’est élevé à 110.000, pour près de 891.100 milliards de dôngs de capitaux, soit une progression en glissement annuel de, respectivement, 16,2% et 48,1%. Un record en la matière.



En 2016, près de 19.917 entreprises ont suspendu leur activité, soit 27.3% de plus que lors de la même période de 2015. -CPV/VNA