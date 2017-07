Hanoi, 18 juillet (VNA) - Le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et l’Etat laotien ont organisé mardi après-midi, 18 juillet à Hanoï, la cérémonie de remise de l’Ordre d’Or National au président Trân Dai Quang, au Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et à la présidente de l’Assemblée Nationale Nguyên Thi Kim Ngân.

Phankham Viphavanh, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat, vice-président laotien offrel’Ordre d’Or National au président Trân Dai Quang. Photo : VNA

L’Ordre de liberté, 1ère classe, a également été décerné au président de la Commission du Contrôle du CC du PCV, Tran Quoc Vuong, au chef de la Commission de l'organisation du CC du PCV, Pham Minh Chinh, au chef de la Commission de propagande et d'éducation du CC du PCV,Vo Van Thuong, à la présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Parti Truong Thi Mai, au président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyen Van Binh, au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, au vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê, aux secrétairex du Comité du Parti de Hanoi, Hoang Trung Hai, de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Thiên Nhân, au ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, au président du Bureau du CC du PCV Nguyên Van Nên, au président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam Luong Cuong et au président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyên Hoa Binh.

Lors de la cérémonie de remise, Phankham Viphavanh, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat du PPRL, vice-président laotien a souligné que la remise de ces distinctions manifeste la reconnaissance profonde du PPRL, de l’Etat et du peuple laotiens pour le PCV, l’Etat et le peuple vietnamiens qui ont accordé des aides précieuses et effiaces pour l’œuvre révolutionnaire du Laos d’hier dans l’œuvre de construction et de défense d’aujourd’hui.

Au nom des titulaires, le président Trân Dai Quang a ensuite affirmé que ces dernières années, les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples avaient toujours coopéré pour le développement de leurs nations respectives et avaient obtenu des résultats très satisfaisants dans divers domaines.Le président Trân Dai Quang a salué la coopération étroite entre les deux pays pour améliorer leur position sur la scène internationale, contribuant ainsi activement à la paix et à la stabilité régionale et mondiale ainsi qu’à leur développement.

Le chef de l’Etat vietnamien a souhaité que sous la direction claire du PPRL, le peuple laotien continue d’obtenir des grands acquis dans son œuvre de renouveau. - VNA