Ouverture de la Journée culturelle des ethnies du Vietnam

Hanoi (VNA) – La journée culturelle des ethnies du Vietnam a été officiellement inaugurée le 19 avril dans le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam (Son Tây, en banlieue de Hanoï), à l’occasion de la Journée culturelle des ethnies du Vietnam (15 avril).

Photo : VNA

Ce programme vise à mettre en valeur les particularismes culturels des 54 ethnies du pays.

S’adressant à la cérémonie, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Ngoc Thiên a affirmé la volonté politique du Parti et de l’Etat ​de préserv​er et ​mettre en valeur les héritages culturels ethniques, contribuant à consolider la force de grande union nationale.

Les représentants de huit ethnies (Muong, Thai, Khomu, Dao, Tay, Ede, Ta Oi, Khmer) sont présents. De nombreuses activités culturelles et sportives sont organisées dont la présentation des traditions culinaires de plusieurs ethnies des trois régions du pays (Nord, Centre et Sud), une exposition de produits culturels et touristiques, des jeux populaires…

Cette Journée culturelle des ethnies du Vietnam durera jusqu’au 23 avril. - VNA