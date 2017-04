L’exposition sur les villages de métiers du Vietnam 2017

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La foire-exposition sur les villages de métiers du Vietnam 2017 ayant pour thème «Qualité - Esthétique - Originalité» a officiellement ouvert ses portes lundi 17 avril au soir au parc Gia Dinh dans la rue Hoàng Minh Giam à Hô Chi Minh-Ville.

La foire-exposition sur les villages de métiers du Vietnam 2017 ayant pour thème «Qualité - Esthétique - Originalité» est organisé par l'Association des villages de métiers du Vietnam afin d’offrir aux villages de métiers ainsi qu’aux artisanats locaux des opportunités d’exposer, de promouvoir leurs produits et de développer leurs marques et débouchés aussi bien au niveau national qu’international.Cette édition regroupe 350 stands. 200 d’entre eux proviennent de villages de partout au pays où sont conçus des produits d'artisanat traditionnel. Les produits exposés à la foire comprennent des sculptures en bois, le thô câm (tissu de brocatelle orné de motifs et fait main par nombre d’ethnies minoritaires), des produits de rotin, de vannerie, de céramique etc. On soulignera notamment la participation des établissements de production uniques comme Huu Hanh avec ses tableaux brodés à la main, et Hoa dât sét Lâm Dông avec ses fleurs d'argile... ou encore d’autres produits locaux réputés tels que l’ail de l’île Ly Son, les pamplemousses de Tân Triêu, le thé de Thai Nguyên, la cannelle de Trà Bông etc. D’autre part, Hô Chi Minh-Ville possède une «maison commune» qui rassemble les agriculteurs municipaux afin de présenter tous les produits et traditions de ses villages de métiers.Un espace de la «maison commune» de Hô Chi Minh-Ville à l’exposition.D’après l'Association des villages de métiers, le Vietnam compte 5.411 villages de métiers. Parmi lesquels, 1.864 villages et 115 métiers traditionnels sont reconnus partout dans le pays. Ces villages détiennent 30% des employés du pays et ont créé environ 11 millions d'emplois pour les travailleurs ruraux. Les produits des villages d'artisanat traditionnel, en particulier les produits en bois et en bambou, sont exportés vers plus de 160 pays dans le monde.Cette exposition est une bonne occasion pour les entreprises et les établissements des villages de métiers d’échanger sur leurs expériences, et de renforcer la coopération et l'expansion du marché dans l’avenir. Grâce à la demande en forte augmentation de produits artisanaux, de nouveaux marchés potentiels s’ouvrent aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Corée du Sud ou parmi les membres de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC).La foire-exposition des villages de métiers du Vietnam 2017 se clôturera le 23 avril prochain. -CVN/VNA