L’artiste Hà Van Thuấn, 75 ans, de la commune de Tân An du district de Chiêm Hoa, province montagneuse du Nord de Tuyên Quang, a consacré sa vie à la préservation du chant Then des ethnies Tay, Nung et Thai, classé au patrimoine culturel immatériel national. Un reportage signé Vnews.