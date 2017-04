Plus de 1.000 jeunes à la Fête culturelle des ethnies vietnamiennes à Hô Chi Minh-Ville

Des jeunes participent à un jeu populaire. Photo: sggp.org.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - En écho à la Journée culturelle des ethnies du Vietnam (19 avril), la Fédération de la Jeunesse du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville a tenu le 16 avril, au parc d​u 23 Septembre, une fête culturelle des ethnies vietnamiennes.Cet événement visait à valoriser l’identité culturelle des ethnies vietnamiennes et à présenter aux jeunes locaux les valeurs culturelles du peuple vietnamien, ​permettant de raviver leur patriotisme et leur fierté nationale. En outre, il a aid​é aussi à préserver et à promouvoir l’identité culturelle du peuple vietnamien, contribuant à renforcer la force du bloc de grande union nationale dans la période de Renouveau.Y ont participé​ un millier de jeunes à Hô Chi Minh-Ville qui ont ​pu découvrir ​des jeux populaires, des métiers traditionnels, ​des arts culturels​, assisté à des spectacles des ethnies.Dans le cadre de la​ fête​ s'est aussi tenue une exposition photographique sur les 54 ethnies vietnamiennes, qui a attiré de nombreux visiteurs.À cette occasion, la Fédération de la Jeunesse du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville a honoré 51 jeunes issus de minorités ethniques qui se sont ​distingués dans leurs études​, leur travail, les mouvements de la jeunesse ou ceux de bénévolat. -NDEL/VNA