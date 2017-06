La présidente de l’Assemblée nationale à l’écoute des électeurs de Can Tho. Photo: VNA



Can Tho, 27 juin (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan a rencontré, le 27 juin dans la ville de Can Tho (delta du Mékong), des électeurs du quartier de Hung Phu, arrondissement de Cai Rang, et de la commune de Giai Xuan du district de Phong Dien, pour les informer sur les résultats de la troisième session de la ​XIVe législature de l’AN.Les électeurs ont donné plus de 30 avis sur la libération de terrains et l'indemnisation des résidents déplacés au service du développement urbain, l'emploi, l’investissement dans les infrastructures rurales, l'assurance-santé et la formation professionnelle.Concernant la libération de terrains et l'indemnisation des personnes déplacées, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a demandé aux autorités municipales de protéger les intérêts des citoyens, tout en recherchant des solutions pour l'harmonisation des intérêts des parties concernées.

La présidente de l’AN a également répondu aux questions concernant l'exploitation efficace de l'aéroport de Can Tho, l'extension de l'aéroport international de Tan Son Nhat, la construction de l'aéroport de Long Thanh, la gestion de l'information sur les réseaux sociaux…



À cette occasion, elle a également visité et offert des cadeaux à plusieurs bénéficiaires de politiques dans la ville de Can Tho et dans le district de Phong Dien. -VNA