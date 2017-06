Photo : VNA

Can Tho (VNA) – La ligne aérienne directe Can Tho-Bangkok vient d’être officiellement ​inaugurée le 27 juin à l’aéroport international de Can Tho par un vol sur Airbus 320 avec à son bord 179 passagers.

La durée du vol est de 90 minutes et l’heure de départ à Can Tho est de 9h pour une arrivée à Bangkok vers 10h35, et inversement, à 7h avec un atterissage à Can Tho vers 8h35. Le prix de l’aller-retour est de 4,8 millions de dôngs.

L’ouverture de cette ligne aérienne directe offre de bonnes opportunités pour l’essor touristique de deux grandes villes de Can Tho du Vietnam et de Bangkok de Thaïlande.

Actuellement, il s’agit de l’unique ligne aérienne internationale desservie par l’aéroport international de Can Tho, grâce à une coopération de la compagnie par actions de services de transport WorldTrans, le Comité populaire de la ville de Can Tho, l’Office National du Tourisme de Thaïlande, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et plusieurs voyagistes du Delta du Mékong.

Dans les temps à venir, WorldTrans continue d'étudier des possibilités pour ouvrir d’autres lignes aériennes vers ​d'autres pays asiatiques pour mieux ​répondre aux besoins de déplacement ​de la population de Can Tho et, plus généralement, du Delta du Mékong en général. -VNA