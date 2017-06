Vietjet Air et Safran signent un contrat de service SFCO2

Vietjet Air et Safran ont signé le 21 juin à Paris un contrat de service SFCO2.

Photo : Vietjet Air/CVN

Hanoï (VNA) - La Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a signé le 21 juin, dans le cadre du Paris Airshow 2017, en France, un contrat de service SFCO2 avec le Groupe industriel et technologique français Safran, qui permettra à la compagnie de réduire sa consommation de carburant.



D’une durée de cinq ans, le contrat prend effet en 2017 et couvre la totalité de la flotte de la compagnie basée à Hô Chi Minh-Ville. Il permettra à Vietjet Air d’améliorer son efficacité opérationnelle en réduisant sa consommation de kérosène et ses émissions de dioxyde de carbone.



La solution SFCO2 combine l’expertise de Safran Aircraft Engines, premier fournisseur mondial de moteurs destinés à l’aviation civile, et l’expertise de Safran Electronics and Defense dans l'analyse des données de vol.



«Le service SFCO2 de Safran nous permettra de concrétiser nos objectifs en termes de consommation de carburant, combinant ainsi performances économiques et environnementales», a déclaré Dinh Viêt Phuong, directeur adjoint de Vietjet Air.



«Nous sommes honorés de la confiance que nous témoigne Vietjet Air à l’occasion de ce contrat. Au cours de cinq prochaines années, nous allons aider la compagnie dans ses opérations quotidiennes et dans sa croissance dynamique», a souligné François Planaud, vice-directeur général du groupe Safran.



Cette solution complète permet à la compagnie de réduire jusqu’à 5% leur consommation. Cela correspond à des économies annuelles de dizaines de millions de dollars.-CVN/VNA