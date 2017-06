Les investisseurs sud-coréens sondent les opportunités à Can Tho

Can Tho, le 24 juin (VNA) - Les autorités de la ville de Can Tho (delta du Mékong) ont rencontré le 23 juin une délégation de la République de Corée venue à Can Tho pour renforcer la coopération dans les domaines de la santé et de la construction.

Vue sur le pont à haubans de Can Tho. Photo : VNA

Haeseung Shin, directeur de l'hôpital Gumi Gangdong et chef de la délégation sud-coréenne, a déclaré qu'il s'agissait de la cinquième ​étape d​e ce voyage de promotion de l'investissement après Hanoï, les provinces de Thaï Nguyen, Bac Ninh (Nord) et Soc Trang (Sud), voyage qui prendra fin avec Hô Chi Minh-Ville."La délégation a travaillé avec le Comité populaire municipal de ​la ville et le Conseil populaire, l'Hôpital de Can Tho, l'Hôpital Hoan My Cuu Long et certaines entreprises de construction. Ces séances de travail leur ont permis de s'informer ​sur les mécanismes et les politiques locales pour attirer les investisseurs étrangers, en particulier dans ces deux champs", a-t-il noté.Il a exprimé son espoir que la ville soutiendra les entreprises sud-coréennes dans la construction d'usines de production des équipements médicaux, d’import-export et de distribution de matériel médical.

Des entreprises sud-coréennes souhaitent également investir dans la construction, l'approvisionnement en matériel de construction ainsi que dans la consultation et la supervision de la construction.



Le vice-président du Comité municipal municipal Truong Quang Hoai Nam a déclaré que la République de Corée ​était actuellement le premier ​des pays investisseurs dans sa ville.



Pour créer un climat de l'investissement favorable ​aux entreprises étrangères, en particulier​ sud-coréennes, ​outre la poursuite de la réforme ​administrative, Can Tho a également prêté attention à la mise à niveau des infrastructures "difficiles" et "douces", en particulier pour les grands projets ​liés aux soins ​médicaux et à l'éducation.



Truong Quang Hoai Nam a salué les relations de coopération entre Can Tho et la République de Corée et noté au cours du premier semestre de 2017 que la ville avait également envoyé de nombreuses délégations de promotion de l'investissement pour intensifier la coopération avec la République de Corée dans la construction de villes intelligentes, l'agriculture ​high-tech ainsi que la formation et l'éducation.



En mai 2017, Can Tho a attiré neuf projets d'investissement sud-coréens avec un capital inscrit de 247 millions de dollars.

En 2016, Can Tho a exporté pour 9,5 millions de dollars de produits vers la République de Corée et importé 6,9 millions de dollars de ce pays. Ces chiffres se sont établis à 2,1 millions et 1,7 million de dollars au cours des quatre premiers mois de cette année. -VNA