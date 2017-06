Séminaire sur la mise en œuvre de la stratégie « Intensifier les capacités de résilience aux changements climatiques de Can Tho », mardi, à Can Tho.

Can Tho, 27 juin (VNA) – Un séminaire sur la mise en œuvre de la stratégie « Intensifier les capacités de résilience aux changements climatiques de Can Tho » a eu lieu mardi dans la ville de Can Tho.



En tant que centre du delta du Mékong, Can Tho doit être un pionnier dans l'amélioration des capacités de résilience aux changements climatiques du delta du Mékong, contribuant à élever les capacités des centres urbains du Vietnam pour assurer le développement durable dans l’avenir.

[Le Vietnam renforce sa capacité d’adaptation au changement climatique]

​Membre du Réseau des 100 Villes résilientes de la Fondation Rockefeller des États-Unis (100RC) ​depuis mai 2016, Can Tho ​bénéficiera de l'assistance technique et des ressources nécessaires de la part de ce programme pour développer et mettre en œuvre une stratégie de résilience.



Cette stratégie est conçue pour relever les principaux défis auxquels Can Tho est confrontée, comme les inondations, l'élévation du niveau de la mer et la sécheresse causée par les changements climatiques, ainsi que la sécurité alimentaire, les épidémies, la fluctuation des prix à la consommation et la gestion des ressources d'eau.



On espère aider la ville à accroître ses capacités de résilience face aux risques posés par les calamités naturelles, les pressions sociales, économiques et environnementales, et les changements climatiques.



Le directeur du programme 100RC, Amit Prothi, a décrit Can Tho comme la localité la plus dynamique du delta du Mékong en termes de développement socioéconomique, ajoutant que la ville a rapidement mené des activités pour élaborer des stratégies visant à accroître les capacités de résilience.



Le programme 100RC aidera Can Tho à améliorer le niveau de vie de la population locale, à faciliter les affaires et les investissements, à évaluer les impacts sur la société, l'économie, la culture et l'environnement à moyen et à long terme.



Le vice-président du Comité populaire municipal Dao Anh Dung a déclaré que Can Tho avait créé le bureau du programme 100RC et fait l'évaluation des facteurs affectant le développement socioéconomique local pour définir les champs prioritaires de la stratégie de résilience.



Can Tho s’efforce de devenir une ville croissante et responsable dans l’amélioration des capacités de résilience pour le développement durable du delta du Mékong dans le futur. –VNA