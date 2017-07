Son La, 6 juillet (VNA) - Un festival de musique folklorique et une exposition de costumes traditionnels ont eu lieu le 6 juillet dans la province montagneuse de Son La (Nord).

Un numéro artistique au festival.

Ces événements ont attiré la participation de plus de 50 artistes dans les provinces vietnamiennes et laotiennes qui partagent ​la frontière ​dont Son La, Dien Bien, Thanh Hoa et Nghe An du Vietnam et Houaphan, Luang Prabang, Phongsaly et Xieng Khouang du Laos.Ces activités faisaient partie du 2e Festival culturel, sportif et touristique des zones frontalières Vietnam-Laos, qui a ouvert le 5 juillet ses portes à Son La pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations entre les deux pays, le 40e de la signature de leur Traité d’amitié et de coopération.

Le Festival se clôturera le 7 juillet au soir. -VNA