Ouverture du 2e Festival culturel, sportif et touristique Vietnam-Laos

La présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan (centre) et son homologue laotienne Pany Yathotou (2e à gauche), et des participants du Festival. Photo : VNA



Son La (VNA) – La cérémonie d’ouverture du 2e Festival culturel, sportif et touristique des zones frontalières Vietnam-Laos a eu lieu le soir du 5 juillet dans la province de Son La (Nord), en présence de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, et de son homologue laotienne Pany Yathotou.

Cet événement est inscrit dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 40e de la signature de leur Traité d’amitié et de coopération.

Cérémonie d'ouverture du Festival. Photo : VNA



Le Festival comprend diverses activités, dont une exposition photographique sur les 10 provinces vietnamiennes frontalières du Laos, des spectacles et un défilé de costumes traditionnels. Avec la participation des ethnies vivant dans les zones frontalières, cet événement illustrera la beauté de leurs cultures.

Selon le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, le festival permet d’approfondir la solidarité, l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre Vietnamiens et Laotiens, mais aussi de présenter les avantages des provinces frontalières des deux pays.

Auparavant, dans l’après-midi du 5 juillet, la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan avait rendu hommage aux héros morts pour la Patrie, assassinés dans la prison de Son La pendant les années de lutte pour l’indépendance nationale.

Le même jour, des représentants de Son La ont reçu l’ambassadeur du Laos au Vietnam, Thongsavanh Phomvihane, et les délégations de 16 provinces laotiennes qui viennent pour participer aux activités dans le cadre de l’ « Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos » à Son La. -VNA