Son La, 4 juillet (VNA) - La présidente de l’Assemblée Nationale du Laos Pany Yathotu s’est rendue dans la province montagneuse de Son La (Nord) pour assister aux célébrations du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 40ème anniversaire de la signature du traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos.

La présidente de l’AN du Laos Pany Yathotu a eu une séance de travail avec les autorités de Son La. Photo : VOV

Après la cérémonie d’accueil, la présidente de l’Assemblée Nationale du Laos Pany Yathotu a eu une séance de travail avec les autorités provinciales.

Le secrétaire du comité provincial du Parti communiste du Vietnam Hoang Van Chat a salué la collaboration étroite existant entre sa province et les provinces du Nord du Laos.

En partageant une frontière de 250 km avec le Laos, Son La a signé des documents de coopération intégrale avec huit provinces septentrionales du Laos de Houaphan, Luang Prabang, Bo Keo, Udomsay, Luang Namtha, Phongsaly, Saynhabuly et Xieng Khouang, a-t-il dit.

Hoang Van Chat a noté que Son La et les localités laotiennes ont maintenu l'échange de délégations, le partage d'informations et d'expériences, contribuant à renforcer la coopération et l'amitié entre les deux pays.

Dans le même temps, les deux parties ont encouragé les habitants résidant près de la frontière commune à suivre l’accord sur le statut de gestion des frontières nationales Vietnam-Laos, a-t-il déclaré.

Selon Hoang Van Chat, en 2016, Son La a accordé à 8 provinces du Laos 26,1 milliards de dongs (1,14 million de dollars) pour les aider à construire des ouvrages nécessaires.

Son La accueille actuellement 1.100 étudiants laotiens et a aidé à former 40 cadres laotiens, a-t-il dit.

La présidente de l’Assemblée nationale du Laos Pany Yathotu a insisté sur la signification de l’année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2017 et exprime le souhait de renforcer l’amitié existante, la solidarité spéciale et la coopération bilatérale inconditionnelle.

Elle a souligné son souhait que Son La et les localités laotiennes continuent d'appuyer mutuellement les domaines..

Plus tard, le Comité provincial du Parti a organisé un banquet en l’honneur de la présidente de l’AN du Laos et sa suite.

Mardi matin, la délégation de l’AN du Laos a rendu un hommage au Président Ho Chi Minh. -VNA