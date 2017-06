Entretien entre le président Trân Dai Quang et son homologue Alexander Lukashenko

Minsk, 27 juin (VNA) - Le président vietnamien Trân Dai Quang et son homolohue biélorusse Alexander Lukashenko, ont affirmé leur détermination à redoubler d'efforts pour porter les relations bilatérales au nouveau développement, lors d’un entretien tenu le 27 juin à Minsk.

Le président vietnamien Trân Dai Quang (gauche) et son homologue biélorusse Alexander Lukashenko. Photo : VNA

Le président Trân Dai Quang a déclaré que le Vietnam a toujours accordé de l'importance à la consolidation et au renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Biélorussie.

Pour sa part, le président Alexander Lukashenko a affirmé que son pays considère toujours le Vietnam comme l'une de ses principales priorités extérieures en Asie, saluant les efforts du Vietnam pour organiser le Forum économique Asie-Pacifique (APEC) en 2017 et souhaitant que le pays tienne avec succès l’Année de l’APEC.

[Vietnam et Biélorussie disposent des potentiels pour approfondir leur relations de coopération]

Les dirigeants se sont félicités des développements positifs dans la coopération entre les deux pays à tous les niveaux et ont affirmé leur détermination à renforcer et à développer l'amitié traditionnelle bilatérale et la coopération multiforme de manière intégrale, pratique et efficace pour répondre aux intérêts des deux parties.

Ils ont convenu de maintenir l'échange régulier de visites de tous les niveaux, en particulier de haut rang, afin de renforcer la confiance politique et les relations entre l'État, le parlement, les ministères, les secteur et les localité et la coopération dans des forums multilatéraux comme les Nations Unies et le Mouvement des Non-alignés, contribuant à protéger les intérêts et la sécurité de chaque pays, pour un monde de paix, de stabilité et de prospérité.

Les deux dirigeants ont discuté et sont parvenus à un consensus sur une série de solutions pour favoriser la coopération économique, commerciale et d'investissement bilatérale pour être à la hauteur des potentiels et des bonne relations politiques entre les deux pays.

Ils ont souligné la coordination pour mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne et le Protocole sur le soutien pour la production de véhicules de transport motorisés sur le territoire du Vietnam, en vue de faire une percée dans la coopération économique et commerciale bilatérale, en soutenant les efforts visant à augmenter la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à 500 millions de dollars dans les deux prochaines années, ainsi qu'à étudier les possibilités d'élargir la coopération dans l'agriculture qui n'est encore exploitée par les deux pays.

Les deux présidents se sont réjouies de constater que le premier joint-venture de fabrication d'automobiles des deux pays est mise en place et devrait fonctionner avant la fin de l'année.

Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts pour mener bien des programmes de coopération dans l'économie, les sciences, l'éducation et la culture pour la période 2016-2018, déployer efficacement la coopération dans la sécurité, la défense, faciliter la coopération d’intérêt commun entre les localités.

Le président Trân Dai Quang a salué la Biélorussie pour avoir organisé les Journées culturelles de Biélorussie à Hanoï et à Lao Cai en mai dernier et a souhaité que les deux parties organisent davantage d'activités d'échanges culturels et sportifs.

Les dirigeants ont hautement apprécié les efforts des deux parties pour faciliter l'entrée et la sortie de leurs citoyens et promouvoir les liens touristiques.

Le président vietnamien a remercié les dirigeants et les autorités des localités de la Biélorussie d’avoir aidé la communauté vietnamienne à s'intégrer dans sa société et à contribuer activement au renforcement de l'amitié entre les deux peuples.

En ce qui concerne les questions internationales, ils ont partagé des points de vue communs sur de nombreuses questions régionales et mondiales, en soulignant le rôle central des Nations Unies dans l’assurance de la paix et de la sécurité internationales et du développement durable et en apportant leur soutien pour l’amélioration de son efficacité opérationnelle.

Le président Alexander Lukashenko a affirmé son soutien pour la position du Vietnam pour résoudre les litiges territoriaux, y compris ceux en mer Orientale, par des mesures pacifiques sans utilisation ou menace d'utiliser la force, avec la participation de toutes les parties concernées. Il s’est félicité des efforts visant à réaliser rapidement un code de conduite dans la mer Orientale (COC).

Il a exprimé sa conviction que la visite officielle du président Trân Dai Quang en Biélorussie créera sûrement une nouvelle force pour renforcer la coopération Vietnam-Biélorussie dans les domaines, et une base solide pour que les liens bilatéraux atteignent une nouvelle hauteur et répondent à l'aspiration de leur peuple, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde entier.

Le président Tran Dai Quang a invité le président Alexander Lukashenko à se rendre au Vietnam. L’invitation a été acceptée avec plaisir.

Après l’entretien, les deux présidents ont signé une déclaration conjointe sur le développement du partenariat intégral et profonde entre le Vietnam et le Biélorussie.

Ils ont assisté à la cérémonie de signature de neuf documents de coopération, dont un Protocole sur la modification du Protocole entre les gouvernements du Vietnam et de Biélorussie pour soutenir la production de véhicules à moteur sur le territoire du Vietnam et ceux qui couvrent la science et la technologie, la technique militaire, les sports et la physique, la formation, la géologie et la coopération décentralisée. - VNA