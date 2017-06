Le président Tran Dai Quang (droite) est accueilli à l'aéroport international à Minsk en Biélorussie. Photo: VNA



Minsk (VNA) - Le Vietnam et la Biélorussie disposent de nombreux potentiels pour se développer plus fortement. La coopération efficace entre les deux pays ces dernières années est le fondement ​de l'approfondissement de leurs relations bilatérales, a estimé le président Tran Dai Quang, lors d'une interview accordée à la Télévision nationale de Biélorussie.

Les accords de coopération signés dans l'économie et le commerce comme l'Accord de libre-échange Vietnam-Union économique Asie-Europe (EAEU) et le Protocole Vietnam-Biélorussie sur l'assistance à la production des moyens à moteur sur le territoire du Vietnam contribuent à promouvoir la coopération économique, commercial et dans l'investissement. Les deux parties accélèrent le projet de production de camions entre la compagnie biélorusse MAZ et la compagnie par actions Au Viet qui entrera en service vers la fin de l'année. La coopération bilatérale dans l'agriculture est ​également renforcée, notamment dans l'exportation et la transformation de produits agricoles.

Le Vietnam et la Biélorussie continuent d'intensifier la coopération scientifique et technologique dans le cadre du Comité de coopération dans les sciences et technologies, sur la base de la coopération entre l'Académie des sciences et technologies du Vietnam et l'Académie nationale des sciences de Biélorussie pour la période 2016-2020, et des autres accords signés ​en matière de propriété intellectuelle, de mesures, de qualité...

Outre le développement dans l'éducation, la formation, l'information et la communication, les deux pays ​développent leur coopération dans les ressources naturelles et l'environnement. Le Vietnam soutient et encourage les localités vietnamiennes et biélorusses à établir des relations de coopération et renforcer des échanges dans la culture, l'art, le tourisme, l'investissement...

Estimant l'EAEU, le président Tran Dai Quang a estimé que c'était une bonne opportunité et un nouvel espace pour développer les relations économiques entre les deux pays. Ils se sont engagés à faciliter les exportations des produits phares du Vietnam (produits du textile et de l'habillement, cuir et chaussures, produits agricoles et aquatiques) et de Biélorussie (machines, équipements, moyens de transport, matières premières d'automobile). Les deux parties s'orientent vers l'objectif de porter le commerce bilatéral à 500 millions de dollars dans le futur.

Le chef de l'Etat vietnamien a affirmé soutenir la Biélorussie et l'EAEU dans l'élargissement des relations de coopération économique et commerciale avec la Communauté de l'ASEAN.

Lors de l'interview à la Télévision nationale de Biélorussie, Tran Dai Quang a rappelé les jalons importants d​es relations entre les deux pays qui ont été établies en 1992. Les visites de délégations ont été multipliées, dont la visite du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong en Biélorussie en 2014, et celle du président biélorusse Alexandre Loukachenko au Vietnam en 1997, 2008 et en 2015.

Actuellement, les deux pays maintiennent les mécanismes de coopération suivants : le Comité intergouvernemental de coopération économique, au commerce, dans les scien​ces et les technologies ; le Comité intergouvernemental de coopération des techniques militaires ; le Comité mixte de coopération dans les scien​ces et les technologies ; la Consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères.

En 2016, le commerce bilatéral s'est ​élevé à 100 millions de dollars. Les deux pays mènent à bien leur coopération dans l'assemblage d'automobiles, de bus, de mototracteur...

Le Vietnam et la Biélorussie mettent en oeuvre leur plan de coopération dans le tourisme pour la période 2016-2018. La Biélorussie figure parmi les 40 pays ​qui bénéficient de la délivrance électronique d'un visa ​depuis le 1er février 2017.

En conclusion, le dirigeant vietnamien s'est déclaré convaincu de la poursuite d'une coopération efficace entre les deux pays. -VNA