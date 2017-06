Minsk (VNA) – Le président Trân Dai Quang et son épouse, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, sont arrivés lundi après-midi 26 juin à Minsk, capitale de la Biélorussie, entamant une visite officielle de trois jours en Biélorussie sur l’invitation du président biélorusse Alexander Lukashenko.

Le président Trân Dai Quang (​au centre) et son épouse (à droite) accueillis par le vice-Premier ministre biélorusse Vladimir Semashko, le 26 juin à l’aéroport international de Minsk. Photo : VNA



Le chef de l’Etat et son épouse sont accueillis à l’aéroport international de Minsk par le vice-Premier ministre biélorusse Vladimir Semashko, le vice-ministre biélorusse des Affaires étrangères Valentin Rybakov, l’ambassadeur de Biélorussie au Vietnam Vladimir Goshin, et de nombreux officiels biélorusses.



Des jeunes filles biélorusses dans leurs costumes traditionnels ont solennellement présenté du pain et du sel au couple présidentiel vietnamien, une tradition biélorusse pour montrer respect, amitié et hospitalité aux invités distingués.



Le président Trân Dai Quang est accompagné par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï Hoàng Trung Hai, le responsable du bureau présidentiel Dào Viât Trung, le ministre des Finances Dinh Tiên Dung, le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung, le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh, le ministre de l’Éducation et de la Formation Phung Xuân Nha, le ministre de l’Information et de la Communication Truong Minh Tuân, et plusieurs autres personnalités.



Cette visite revêt une signification importante et affirme que le Vietnam attache de l’importance et souhaite renforcer la relation avec la Biélorussie pour créer une force motrice afin de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.



Lors de cette visite, les deux parties devront évaluer des activités de coopération bilatérale ces derniers temps, se pencher sur les orientations et mesures destinées à promouvoir leur coopération dans les temps à venir, et discuter des questions internationales et régionales d’intérêt commun. –VNA