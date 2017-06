Le président Tran Dai Quang (centre, cravate rouge), et des représentants de l'Association d'amitié Biélorussie-Vietnam et des vétérans biélorusses ayant combattu au Vietnam. Photo : VNA



Minsk (VNA) – Après être arrivé à Minsk, le président Tran Dai Quang a rencontré le 26 juin des représentants de l’Association d’amitié Biélorussie-Vietnam et des vétérans biélorusses ayant combattu au Vietnam.

A cette occasion, le chef de l’Etat vietnamien a exprimé sa reconnaissance profonde envers les vétérans biélorusses qui avaient combattu au Vietnam durant les années de guerre en tant que spécialistes militaires de l’U.R.S.S.

Il a en outre déclaré se réjouir du développement heureux de l’amitié et de la coopération multiforme entre les deux pays ces dernières années. Les belles relations politiques sont entretenues par des visites régulières de délégations de haut rang et par une coopération étroite au sein des forums internationaux. La coopération bilatérale dans l’économie, la défense, la sécurité, les sciences et les technologies, la culture, le tourisme, l’éducation, se développe. L’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEE – Russie, Biélorussie, l’Arménie, le Kazakhstan et le Kirghizistan) permet d’accélérer le développement des relations économiques bilatérales. Le premier joint-venture automobile entre le Vietnam et la Biélorussie devrait entrer en activité à la fin de cette année. Fin mai, des Journées de la culture biélorusse ont été organisées à Hanoï et Lao Cai.

Appréciant les activités des Associations d’amitié Biélorussie-Vietnam et Vietnam-Biélorussie, le président Tran Dai Quang a souhaité qu’elles multiplient leurs échanges pour mieux communiquer sur l’amitié bilatérale, notamment auprès des jeunes.

Le président Tran Dai Quang et des Vietnamiens en Biélorussie à l'aéroport international de Minsk. Photo : VNA



Le même jour, le président Tran Dai Quang a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la diaspora vietnamienne en Biélorussie. Il leur a réaffirmé que les Vietnamiens à l’étranger étaient une partie inséparable de la nation et une force importante pour le développement national. Le chef de l’Etat a également souligné les efforts du Parti et de l’Etat vietnamiens pour favoriser leur intégration à la société des pays d’accueil et leur préservation des traditions vietnamiennes. -VNA