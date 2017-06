Minsk, 28 juin (VNA) - Le Vietnam et la Biélorussie ont publié le 27 juin une déclaration commune dans le cadre de la visite officielle du président vietnamien Trân Dai Quang du 26 au 28 juin en Biélorussie.

Le président vietnamien Trân Dai Quang (gauche) et son homologue biélorusse Alexander Lukashenko lors de la cérémonie de signature de la déclaration commune Vietnam-Biélorussie. Photo : VNA

Cette déclaration indique notamment :

Dans le cadre de sa visite, le président vietnamien Trân Dai Quang a eu un entretien avec le président biélorusse Alexander Lukashenko, des entrevues avec le président de la Chambre des représentants Vladimir Andreichenko et le Premier ministre biélorusse Andrei Kobyakov.

Lors de ces rencontres, les dirigeants se sont informés de la situation de chaque pays respectif, ont échangé des points de vue sur les perspectives de consolidation et de développement de la coopération Vietnam-Biélorussie et discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun.

[Entretien entre le président Trân Dai Quang et son homologue Alexander Lukashenko]

Les dirigeants se sont félicités des développements positifs dans la coopération entre les deux pays à tous niveaux et de l'échange régulier de visites de tous niveaux, en particulier de haut rang, ce qui apporte ​une durabilité dans les relations entre les deux pays et crée des conditions à approfondir davantage ces relations dans des domaines.

Ils sont convenus de promouvoir la coopération dans les ​secteurs de la production des véhicules de transport, de l’agriculture, de l’industrie légère, des technologies de l’information, des banques, de l’exploitation de minerais, de la transformation des produits aquatiques, entre autres.

Les deux présidents se sont réjouis de constater que le premier joint-venture de fabrication d'automobiles des deux pays ​a été créé et entrera en activité avant la fin de l'année.

Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts pour mener bien des programmes de coopération dans l'économie, les sciences, l'éducation et la culture pour la période 2016-2018, déployer efficacement la coopération dans la sécurité, la défense, et faciliter la coopération d’intérêt commun entre les localités.

Les dirigeants ont hautement apprécié les efforts des deux parties pour faciliter l'entrée et la sortie de leurs citoyens et promouvoir les liens touristiques.

La partie vietnamienne a salué la Biélorussie pour avoir organisé les Journées culturelles de Biélorussie au Vietnam en mai dernier. La partie biélorusse s’est réjouie d’accueillir le plan du Vietnam dans l’organisation des Journées culturelles du Vietnam en Biélorussie en 2018.

Le Vietnam a souhaité que la Biélorussie continue d’aider la communauté vietnamienne à s'intégrer et à contribuer activement au renforcement de l'amitié entre les deux peuples.

Les deux parties ont affirmé être prêtes à coopérer étroitement dans le cadre des organisations internationales, notamment la coopération au sein des forums multilatéraux comme les Nations-Unies et le Mouvement de Non-Align​ement, et s’engagent à promouvoir la mise en œuvre des conventions globales comme l’Agenda 2030 pour le développement durable, et la Convention de Paris sur le changement climatique.

Les deux parties ont soutenu le règlement des litiges territoriaux, y compris ceux en mer Orientale, par des mesures pacifiques sans utilisation ou menace d'utiliser la force, avec la participation de toutes les parties concernées. Il s’est félicité des efforts visant à réaliser rapidement le Code de conduite en mer Orientale (COC).

Le président Trân Dai Quang a salué l’option du Biélorussie sur le développement des relations avec des pays Asie-Pacifique. Le président Alexander Lukashenko a félicité les efforts du Vietnam pour organiser le Forum économique Asie-Pacifique (APEC) en 2017, en souhaitant que le pays connaisse le succès en tant qu'hôte de l’Année de l’APEC.

Le président Tran Dai Quang a invité le président Alexander Lukashenko à se rendre au Vietnam, invitation qui a été acceptée avec plaisir. - VNA