La délégation vietnamienne (droite) travaille avec celle de la Chambre des représentants de la Biélorussie. Photo : VNA



Minsk (VNA) – Poursuivant sa visite officielle en Biélorussie, le président Tran Dai Quang a rencontré, le 27 juin à Minsk, le président de la Chambre des représentants, Vladimir Andreichenko, et le Premier ministre Andrei Kobyakov.

Lors de sa rencontre avec le président de la Chambre des représentants de la Biélorussie, le chef de l’Etat vietnamien a déclaré apprécier l’efficacité de la coopération entre les organes législatifs des deux pays, ainsi que leur soutien mutuel au sein de forums interparlementaires. Il a souhaité que le Parlement biélorusse favorise la coopération bilatérale et supervise l’application des accords signés par les deux gouvernements. Concernant ​la création du premier joint-venture dans l​e secteur automobile, le président Tran Dai Quang a souligné la détermination des deux pays à initier une nette avancée de leurs relations économiques.

Le président de la Chambre des représentants de la Biélorussie s’est engagé à faire de son mieux pour intensifier l’amitié et la coopération bilatérales. Il a également souligné le soutien du Parlement biélorusse du développement de la coopération bilatérale dans la défense, la sécurité, les sciences et les technologies, la culture, le sport, le tourisme, l’éducation, ainsi que la coopération décentralisée.

En rencontrant le Premier ministre biélorusse, le président Tran Dai Quang a affirmé que le gouvernement vietnamien donnera des conditions optimales ​à ce joint-venture Vietnam-Biélorussie. Il a souhaité que les deux pays réalisent davantage de projets dans divers secteurs, dont la transformation de produits agricoles, la fabrication de machines et la construction d’infrastructures. Il a également assuré que le Vietnam était prêt à jouer le rôle de « passerelle » entre la Biélorussie et l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). Remerciant la Biélorussie pour le soutien de la diaspora vietnamienne, il a demandé au gouvernement biélorusse de continuer de favoriser les sorties et les entrées des Vietnamiens sur son sol.

Le président Tran Dai Quang (gauche) et le Premier ministre biélorusse Andrei Kobyakov. Photo : VNA

Le Premier ministre Andrei Kobyakov a souligné que l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique et le protocole ​d'assistance à la production de véhicules de transport au Vietnam étaient de grandes opportunités pour développer les relations économiques bilatérales. Il a affirmé que son pays était prêt à importer des produits agricoles et aquatiques vietnamiens et que son gouvernement favoriserait les activités des joint-venture entre les deux pays.

Mardi soir, le président Tran Dai Quang, son épouse et la délégation les accompagnant ont participé à un banquet présidé par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. -VNA