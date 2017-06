Vietnam et Biélorussie ciblent 500 millions de dollars dans le commerce bilatéral

Minsk, 27 juin (VNA) - Le Vietnam et la Biélorussie s’efforcent d’augmenter le commerce bilatéral à 500 millions de dollars, ont déclaré le président vietnamien Trân Dai Quang et son homologue biélorusse Alexander Lukashenko lors d'une conférence de presse tenue le 27 juin après leur entretien à Minsk.

Le président vietnamien Trân Dai Quang et son homologue biélorusse Alexander Lukashenko ont passé en revue la garde d’honneur. Photo : VNA

Le président Trân Dai Quang en visite officielle du 26 au 28 juin, a déclaré que lui et son homologue biélorusse avaient discuté de mesures visant à promouvoir le commerce bilatéral et à améliorer leur balance commerciale tout en développant la coopération dans les investissements, ajoutant que les deux parties ont souligné l'importance de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne.

Les deux présidents ont également convenu de poursuivre le programme de coopération Vietnam-Biélorussie dans les domaines de l'économie, de la science, de l'éducation et de la culture pour la période 2016-2018. Dans le même temps, les deux pays amélioreront l'efficacité du comité intergouvernemental, faciliteront les activités d'exportation et d'importation, élargiront la coopération dans le secteur industriel avec une priorité sur la mise en service du joint-venture d'assemblage et de fabrication d'automobiles de deux pays au Vietnam.

Selon le président Trân Dai Quang, les deux pays ont souligné les bonnes relations politiques de confiance construites et nourries au cours des 25 dernières années depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992.

Les deux dirigeants ont convenu de maintenir l'échange régulier de délégations de niveau général, en particulier les visites à haut niveau pour promouvoir le développement des relations de coopération intégrale, en particulier dans l'économie, le commerce et l’investissement.

Ils ont également promis de travailler en collaboration étroite dans les forums internationaux tels que les Nations Unies et le Mouvement des Non-alignés, contribuant à défendre les intérêts de chaque pays ainsi qu'à construire un monde pacifique, stable et prospère.

Les deux dirigeants étaient satisfaits de la coopération bilatérale dans la défense, la sécurité et ont convenu de continuer à développer les relations dans d'autres domaines tels que la science-technologie, l'éducation, la formation, la culture, les sports, le tourisme et le travail.

Le président Trân Dai Quang a exprimé le souhait que la Biélorussie continuent à créer des conditions favorables aux ressortissants vietnamiens vivant dans le pays.

Le président Alexander Lukashenko a déclaré que la Biélorussie considère le Vietnam comme un partenaire coopératif à long terme et que les deux parties sont parvenues à un consensus sur le renforcement de la coopération bilatérale via l'échange de délégations et la coopération décentralisée.

Il a souligné la croissance des relations économiques et commerciales bilatéraux, soulignant que l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne constituerait la base pour que les deux pays atteignent l'objectif de 500 millions de dollars dans le commerce bilatéral dans des prochaines années.

Il a déclaré que les deux parties travailleront ensemble pour accroître les exportations du Vietnam vers les Biélorusses en dehors des produits agricoles, des machines et des automobiles, ainsi que l'approvisionnement en tracteurs agricoles du Biélorussie au Vietnam, ajoutant qu'ils envisageront également des projets de coopération conjoints sur le territoire de l’un et l'autre. -VNA