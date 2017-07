Hanoï (VNA) - Une délégation sportive du Vietnam se rendra en Malaisie du 11 août au 1er septembre prochain pour participer aux SEA Games 29.Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Ngoc Thiên a signé la décision d'envoyer une délégation sportive vietnamienne aux SEA Games 29 composée de 693 membres dont 476 athlètes (parmi eux 264 hommes), qui seront en compétition dans 32 disciplines (natation, athlétisme, tir, football, tir à l'arc, volley-ball ...)L’objectif de la délégation vietnamienne est d’obtenir 49-59 médailles d’or et de finir parmi les 3 premiers pays de la région. A l’édition précédente, la délégation sportive vietnamienne avait terminé 3e, avec 73 médailles d'or.Les SEA Games sont l’un des plus grands rendez-vous de l’année pour le sport vietnamien. Au-delà de l’aspect purement sportif, ils demeurent aussi un excellent moyen de promouvoir une belle image du Vietnam, à commencer par son peuple et sa culture.Les instances sportives nationales ont décidé de concentrer leurs efforts dans les disciplines olympiques, dont l’athlétisme, la natation, la gymnastique artistique, l’haltérophilie et le tir. Sa direction a mis au point un programme scientifique et personnalisé mêlant entraînement, compétitions, régime nutritionnel et suivi médical.L’athlétisme vietnamien est plus motivé que jamais à l’idée d’entrer dans la cour des grands de la discipline. Les instances sportives vietnamiennes ont tout mis en œuvre pour permettre aux athlètes de suivre leur préparation dans des conditions optimales. -CPV/VNA