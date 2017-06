Nguyên Thi Anh Viên, la meilleure nageuse vietnamienne. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La meilleure nageuse vietnamienne, Nguyên Thi Anh Viên, a cette année deux grands objectifs en tête : s’illustrer aux championnats du monde de natation fin juillet et, un mois plus tard, aux 29Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 29), où elle compte bien faire une razzia.

Nguyên Thi Anh Viên s’entraîne actuellement aux États-Unis en vue des prochains championnats du monde de natation, du 21 au 28 juillet à Budapest (Hongrie), et des 29es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 29), qui auront lieu du 19 au 31 août à Kuala Lumpur, en Malaisie.



«Nous recevons souvent les rapports de l’entraîneur Dang Anh Tuân sur les entraînements d’Anh Viên aux États-Unis. Nous lui faisons entièrement confiance, a informé Nguyên Trong Hô, directeur du Département du sport de haut niveau 2, relevant du Département général des sports du Vietnam. Les Championnats du monde et les SEA Games 29 se dérouleront avec un mois d’intervalle. Nous espérons que Dang Anh Tuân et son élève auront effectué une bonne préparation pour obtenir les meilleurs résultats durant ces deux compétitions».



Arriver au pic de forme le mois prochain

Et de préciser : «Aux SEA Games 28 en 2015 à Singapour, Anh Viên avait décroché huit médailles d’or pour autant de records des SEA Games. Son but cette année est de monter à neuf ou dix reprises sur la plus haute marche du podium».



«Nous avons planifié son entraînement de longue date en vue des Championnats du monde et des SEA Games 29 afin qu’elle monte en puissance et arrive à son pic de forme durant ces échéances internationales», a partagé l’entraîneur Dang Anh Tuân.



Et d’informer que la «fille en or» du sport vietnamien travaille principalement à l’entraînement pour la vitesse et la résistance, en vue de briller au 400 m quatre nages lors des Mondiaux à Budapest.



Il a assuré qu’aux prochains SEA Games, Anh Viên pourrait remporter plus de médailles qu’à l’édition précédente. Selon lui, son niveau est identique à celui des meilleures nageuses d’Asie, et voit en elle une nageuse de classe mondiale. -CVN/VNA