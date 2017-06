Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) - L'équipe sportive vietnamienne est en lice dans 32 des 38 disciplines des 29e Jeux sportifs d’Asie du Sud-est (SEA Games 29) qui sont prévus à Kuala Lumpur (Malaisie) en août prochain.Cette information a été donnée par l'administrateur général de l'Administration du sport du Vietnam (VSA) Tran Duc Phan, lors d'une conférence de presse organisée à Hanoi le 19 juin afin de passer en revue la performance de la VSA ce premier semestre et aborder les tâches principales des mois restants de cette année.M. Phan a déclaré qu'il était difficile pour l'équipe vietnamienne d'atteindre son objectif de figurer dans le top 3 du plus grand événement sportif de la région, en raison de sérieux concurrents des équipes d'Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande, de Singapour et des Philippines.Ce premier semestre, le Vietnam a remporté 335 médailles lors de compétitions internationales, dont 136 d’or, 104 d’argent, 95 de bronze. L'équipe féminine de football s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Asie 2018 en Jordanie, alors son homologue en volley-ball a gagné une médaille de bronze, pour la première fois, au tournoi U23 d’Asie.Dans un proche avenir, le secteur du sport parachèvera le projet d’amendement et supplément de plusieurs articles de la loi sur l’Education physique et sportive pour le soumettre aux autorités compétentes, et généralisera la campagne "Tout le monde fait de l'exercice physique suivant l’exemple d’Oncle Ho".Outre des préparatifs approfondis pour les SEA Games 29 et les 9e Jeux sportifs d'Asie du Sud-est pour handicapé (ASEAN Para Games 9) en Malaisie, l'équipe sportive vietnamienne participera également aux Jeux asiatiques d’intérieur et d'arts martiaux au Turkménistan, au 3e Championnat junior en Indonésie, aux 10es Jeux mondiaux en Pologne, au Championnat junior de l’Asie-Pacifique en Russie, ainsi qu’à plusieurs autres tournois régionaux, continentaux et mondiaux. - CPV/VNA