Les délégués lors de la conférence. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) et la Fondation internationale du travail du Japon (JILAF) ont organisé le 11 janvier une conférence à Hô Chi Minh-Ville pour partager leur expérience des activités des syndicats dans les entreprises et l'aide sociale pour les membres du syndicat.Le Dinh Quang, chef adjoint de la division politique de la CGTV, a déclaré que les syndicats au Vietnam sont confrontés à de nombreux défis posés par les impacts de la pandémie de COVID-19 et de la récession économique. Par conséquent, l'intégration de leur rôle et de leur sens des responsabilités contribuera à améliorer la construction des relations industrielles et à garantir le bien-être des membres des syndicats et des travailleurs dans les entreprises.Moto Bayashi, vice-président permanent du JILAF, a souligné plusieurs défis majeurs pour le Japon, notamment une augmentation du nombre de travailleurs dans le secteur informel, les femmes représentant la majorité, un recrutement instable, des conditions de travail médiocres, une pénurie de travailleurs qualifiés et une main-d'œuvre vieillissante.Les participants à la réunion ont souligné le rôle des syndicats parmi les nombreuses difficultés actuelles, ajoutant que les tâches centrales des syndicats comprennent la réforme de leur appareil et de leurs activités, la prise en compte des intérêts de leurs membres et l'amélioration de l'efficacité de leur représentation et de la protection des travailleurs.Lors de l'événement, les participants ont discuté des relations professionnelles, de certaines réglementations juridiques sur les relations professionnelles et de l'expérience dans les services et le bien-être des membres de syndicats au Japon.- VNA