Une vaste zone de culture de bananes a été aménagée dans la région d'U Minh Thuong. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Victime de la guerre et de nombreux bombardements causant souffrances et pertes, la région d'U Minh Thuong, terre désolée au sortir de la guerre été fortement réanimée grâce à la volonté collective du Parti, du gouvernement, de l'armée et de son peuple.



Lieu historique de résistance et de révolution, Miêt Thu dans le district d’An Biên (chef-lieu Rach Gia de la province de Kiên Giang), est le nom populaire désignant la région d'U Minh Thuong et comprenant les districts An Biên, An Minh et Vinh Thuân ainsi que la forêt nationale U Minh Thuong (province de Kiên Giang).

Le district d'U Minh Thuong occupe durant la guerre une position de base révolutionnaire stratégique importante dans les luttes de libération et de défense nationales. De retour dans le district d'U Minh Thuong aux premiers jours de la nouvelle année 2024, en visitant des hameaux et communes de ce district au passé particulièrement difficile, on a clairement constaté le développement positif de ces terres en termes de beauté et de prospérité.



Depuis les années 2000 et la mise en œuvre du modèle économique privilégié de la zone tampon, les paysans de la région d'U Minh Thuong ont pu emprunter auprès des banques étatiques pour investir et produire sur leurs terres agricoles. Le creusement de fossés pour l'irrigation a dynamisé et facilité les activités agricoles.

En 2001-2002, les habitants ont développé la culture de bananes, en particulier celles de la variété Pisang Awark pour plus d'efficacité économique. La zone de culture de bananes Pisang Awark est actuellement concentrée principalement dans les communes An Minh Bac et Minh Thuân sur plus de 2.400 ha. La banane est l'une des productions occupant la plus grande superficie d'U Minh Thuong. Sa culture facile et peu coûteuse permet aux agriculteurs de réaliser rapidement des bénéfices et constitue la principale source de revenus de nombreux ménages.

Nguyên Van Den, chef du hameau de Kinh Nam, commune d'An Minh Bac, a déclaré que son hameau compte 416 ménages, dont 64 de l’ethnie khmère.

Nombre d’entre eux combinent la culture de bananes à celle d’autres arbres fruitiers, principalement des manguiers et des pomelos. M. Den constate avec enthousiasme que les habitants ont uni leurs efforts pour améliorer le niveau de vie de la région. Actuellement, le revenu annuel moyen atteint 45 millions de dôngs/personne et le taux de pauvreté n'est plus que de 3,36%. M. Den nous a emmenés visiter le modèle économique combiné de la famille de Ly Van Tinh.

Sur un terrain de plus de 2 ha, il cultive des mangues et des pomelos. Dans le fossé, il élève aussi des escargots et des poissons d'eau douce, arrivant à un revenu stable d'environ 200 millions de dôngs par an. En outre, il a rejoint la coopérative de services agricoles An Minh Bac, qui encourage le modèle de production VietGAP pour les bananes et les arbres fruitiers et s’oriente vers le développement du tourisme rural. M. Tinh explique que les membres de la coopérative sont soutenus par des prêts d’investissement dans l'agriculture et guidés en matière de techniques de production aux normes biologiques.



Après la commune d'An Minh Bac, c’est celle de Minh Thuân dont nous avons arpenté les routes pavées, observant un nouveau souffle de vie pour les habitants de cette commune, entre plantations de fleurs et toitures spacieuses. Selon le Comité populaire de la commune de Minh Thuân, celle-ci compte actuellement plus de 15.000 ha de culture. Ces dernières années, grâce à une production agricole efficace et favorable, le taux de ménages pauvres dans la commune a progressivement diminué comme les années précédentes, et on ne compte aujourd’hui plus que 4% de ménages pauvres, et un revenu annuel moyen d’environ 50 millions de dôngs/personne.

Dans un hameau de la commune de Minh Thuân, Danh Ut nous a emmenés visiter ses rizières sur le point d'être récoltées. Parmi ses cinq enfants, l’un pris sa succession agricole, et ses autres sont enseignants ou médecins. Sa famille possède 11 ha de rizières avec deux récoltes par an pour une production de 5,5 à 6 tonnes/ha, lui apportant chaque année un revenu stable d'environ 200 millions de dôngs, de quoi l'aider à joindre les deux bouts et à nourrir ses enfants. Il est un exemple typique du hameau, toujours pionnier dans l'encouragement des mouvements agricoles vers des modèles de production efficaces. Le hameau compte actuellement plus de 1.000 personnes, 29 ménages khmers et seulement 12 ménages encore pauvres.

Les bananes séchées de Kiên Giang sont consommées à travers le pays. Photo : VNA



Récemment, le district d'U Minh Thuong a bénéficié d’une attention particulière en termes d'investissement aussi bien au niveau central que provincial, permettant de tirer parti du capital agricole pour mettre en œuvre un modèle dans la zone tampon et le système d'égouts. La régulation des sources d’eau et la limitation locale des inondations pendant la saison des pluies ont toutes été améliorées.

Les habitants du district disposent de nombreuses terres productives, 4 hectares/ménage, ce qui facilite la diversification des cultures et de l'élevage, en associant de nombreux types de cultures comme la culture du riz combinée à l'aquaculture ou la culture de légumes et les cultures industrielles à court terme, notamment celles de la banane et du gingembre.

Ainsi, le développement économique contribue à la prospérité des zones rurales. Duong Quôc Khoi, vice-président du Comité populaire du district d'U Minh Thuong a déclaré qu'en 2023, la situation socio-économique locale présentait de nombreux signes de reprise et de développement. La valeur de la production a atteint 6.577 milliards de dôngs, certaines grandes industries ont augmenté de 6,13% par rapport à la même période en 2022, la vie des gens s'est améliorée, le revenu annuel moyen a atteint 61 millions de dôngs/personne, le taux de pauvreté n'est que de 3,96% (en baisse de 2,41% par rapport à 2022).

Les investissements dans la construction sont intéressants, avec 120.615 milliards de dôngs décaissés, dont 90.051 milliards de dôngs d'investissement public.

La construction de 33,42 km de routes rurales a dépassé les 8,86% du plan. Des politiques de sécurité sociale sont mises en œuvre pleinement et rapidement de sorte que la pauvreté est réduite et que la création d'emplois, la prise en charge des familles méritantes et la vie matérielle et spirituelle de la population s'améliorent progressivement.

Construire et développer durablement la zone de sécurité



La zone de sécurité est la zone où l'Armée populaire vietnamienne a acquis un contrôle presque absolu pendant la guerre contre les ennemis. Elle comporte deux niveaux : zone de sécurité communale et zone de sécurité régionale.

Depuis que le Premier ministre a publié des décisions reconnaissant les communes et les régions de la zone de sécurité (ZS), Kiên Giang compte 24 communes et cantons de la zone de sécurité communale et l’affiliation de U Minh Thuong - An Minh - Vinh Thuân en est la zone de sécurité centrale. À notre arrivée dans le district de Vinh Thuân début janvier 2024 à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation du district, nous sommes témoins de nombreuses réalisations du Parti et de la population impliquant des projets et des visions pratiques et efficaces.

La commune de Phong Dông du district de Vinh Thuân, est une commune où vit un grand nombre de représentants de l’ethnie khmère (qui constitue plus de 50% de la population) qui bénéficient aujourd’hui de nombreux changements positifs. Avant 2010, Phong Dông était une commune pauvre dans une zone reculée de la province de Kiên Giang avec près de 20% de ménages pauvres. Les infrastructures de transport, les écoles et les établissements de santé n'avaient pas bénéficié d'investissements appropriés. Mais depuis le début de la construction de nouvelles ruralités en 2011, l'apparence de la commune s'est continuellement améliorée. Celle-ci a été reconnue comme répondant aux nouvelles normes rurales en 2019 et s'efforce de devenir une nouvelle commune rurale avancée.

Selon Châu Ngoc Can, secrétaire du Comité du Parti de Phong Dông, le principal modèle économique des résidents est la production de riz et crevettes, l’artisanat, le commerce de détail et la petite production. Le revenu annuel moyen atteint 54,5 millions de dôngs/personne et le taux de pauvreté de la commune n'est actuellement que de 3,8%. À ce jour, près de 1.600 foyers de la commune ont accès au réseau électrique national, soit plus de 99% ; plus de 98% des foyers utilisent de l'eau propre et 100% des habitants de la commune bénéficient d'une assurance maladie gratuite.

Les citoyens de la commune s’associent aux autorités locales pour maintenir les critères de construction de la nouvelle ruralité et continuer à s'efforcer de construire de nouvelles communes rurales avancées. Le vénérable Danh Canh, bonze de la pagode Chac Bang Moi, a déclaré : de nombreuses familles bouddhistes ont reçu une aide aux moyens de subsistance et au logement et ont depuis stabilisé leur vie, échappé à la pauvreté et pu s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Le Vénérable a également participé à des séances de diffusion des politiques et des lois locales, les faisant connaître aux bouddhistes et mobilisant les gens pour se donner la main, construire le hameau de plus en plus développé et faire un bon travail de conservation de l'identité culturelle nationale.

Ces dernières années, dans un esprit de solidarité et de démocratie, le Conseil de direction du hameau Kinh 2A, commune de Tân Thuân, district de Vinh Thuân, a continué de renforcer son rôle d'orientation du peuple pour promouvoir efficacement les activités et les mouvements d'émulation patriotique, la construction de nouvelles ruralités particulièrement performantes en matière de propagande et de mobilisation de la population.

La production de miel est un fort d'U Minh Thuong. Photo : VNA



Selon Lê Van Nguyên, vice-président de la commune de Tân Thuân, il y a actuellement 2.690 ménages dans la commune, dont 286 ménages d'origine khmère. Le revenu annuel moyen de la commune a atteint 61 millions/personne, le taux de pauvreté a diminué jusqu’à près de 5%. Au cours des trois dernières années, la vie des habitants de la commune s'est considérablement améliorée grâce au développement de l'économie familiale, à des modèles économiques plus diversifiés tels que l’abandon de la monoculture y compris en riziculture. Les infrastructures de transport rural de la commune ont également été améliorées avec 90% des routes bétonnées et asphaltées.

Vo Thanh Xuân, directeur du centre politique du district de Vinh Thuân a déclaré que ces dernières années lors de la construction de nouvelles ruralités, la vie matérielle et spirituelle de la population s'est améliorée. La situation socio-économique du district en général est en constante évolution. Le revenu moyen par habitant atteint actuellement 62 millions de dôngs/an, toutes les communes du district répondent aux normes de la nouvelle ruralité, le taux de pauvreté multidimensionnelle a diminué à 2,8%. M. Xuân a également souligné que le Comité du Parti et les habitants de Vinh Thuân sont fiers d'être reconnus comme communes de la zone de sécurité de tradition révolutionnaire pour leurs succès dans la mise en œuvre du développement économique et l’amélioration de la qualité de vie des gens, en particulier en prenant mieux soin des familles méritantes.

Duong Quôc Khoi, vice-président du Comité populaire du district d'U Minh Thuong a déclaré: "Dans les premières années après la libération du Sud et l’unification nationale, la zone d'U Minh Thuong a été confrontée à de nombreuses difficultés et défis... Le district a rapidement stabilisé l'appareil administratif, favorisé l'orientation du développement socio-économique et amélioré la vie matérielle et spirituelle de la population. D'un district pauvre, purement agricole, au développement lent de l'industrie, du commerce et des services et grâce à une évolution dans la bonne direction, l'économie du district s'est développée de manière stable, ses infrastructures socio-économiques, en particulier les infrastructures de transport et d'irrigation ont progressé de manière relativement synchrone, répondant aux exigences de développement socio-économique immédiates et à long terme.

Dans les temps à venir, le district mettra en œuvre de manière drastique le programme national ciblé pour la construction de nouvelles ruralités, améliorant ainsi la qualité des objectifs atteints. Il renforcera l’intégration et la mobilisation des ressources pour promouvoir l’achèvement des infrastructures socio-économiques au service de la construction de la nouvelle ruralité. - CVN/VNA