L’Année nationale du tourisme 2024 doit mettre en vedette l’histoire glorieuse et héroïque de Diên Biên Phu, exploiter et promouvoir des valeurs culturelles uniques, pour contribuer au développement du tourisme ainsi qu’au développement socio-économique de la province de Diên Biên dans les années à venir.

En 2024, l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville entrera dans la phase d'accélération, à la suite de la période de reprise post-COVID-19. En plus des efforts visant à améliorer la qualité de l’organisation des événements nationaux annuels, elle lancera de nombreuses activités promotionnelles à l'étranger dans une direction plus approfondie et plus professionnelle.