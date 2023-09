Photo: VNA Photo: VNA

anoi (VNA) - Le livre du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong intitulé "Quelques questions sur les politiques militaires et les stratégies de défense nationale pour la construction et la protection du Vietnam socialiste dans la nouvelle ère" a été hautement apprécié par les chercheurs et les universitaires.Le lieutenant-colonel Dr. Ha Son Thai du Département du socialisme scientifique, de l'Académie politique du ministère de la Défense, a déclaré qu'en plus des deux livres précédents du chef du Parti, intitulés «Un certain nombre de questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam» et «Détermination dans la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, contribuant à construire le Parti et l’Etat transparents et puissants», ce livre complète le système de points de vue du chef du Parti sur les relations entre la construction du socialisme et la protection du Vietnam socialiste, l'une des dix relations majeures mentionnées dans les documents des 11e et 13e Congrès nationaux du Parti.En particulier, le livre a été publié dans un contexte où la situation mondiale et régionale connaît des évolutions complexes et imprévisibles, et où la tendance à la paix, à la coopération et au développement est confrontée à d'énormes défis, alors que le Vietnam se prépare à faire le point des résultats durant 10 ans de réalisation d’une Résolution sur la stratégie de protection de la Patrie dans la nouvelle période.Ha Son Thai a souligné l'importance du livre pour résoudre les problèmes et les défis urgents, ainsi que pour apporter des solutions aux problèmes stratégiques et à long terme dans la construction du socialisme et la défense nationale en particulier, pour promouvoir la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde en général.Les articles, les interviews et les discours du secrétaire général du Parti présentés dans le livre montrent sa pensée dialectique et sa vision stratégique de l'armée et de la défense nationale, a-t-il déclaré.Le livre marque un développement dans l'idéologie du chef du Parti sur la politique militaire et la stratégie de défense dans la nouvelle période. En même temps, cela a un sens pour toutes les activités liées à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique militaire, de la stratégie de défense nationale dans l'avenir immédiat et à long terme, ainsi que pour la construction d'une armée politiquement forte.Ha Son Thai a décrit le livre comme un «manuel» destiné à l'ensemble du Parti, du peuple et du système politique, en particulier la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense. Il contient une valeur à multiples facettes que tous les services et écoles militaires peuvent étudier et appliquer de manière créative en fonction de leurs fonctions et tâches. -VNA