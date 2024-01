Tuyen Quang (VNA) - En 2024, la province de Tuyen Quang (Nord) s'efforcera de planter 10.100 hectares de forêts de production et de porter la couverture forestière à plus de 65 %, devenant ainsi l'une des provinces ayant la couverture forestière la plus élevée du pays.



Parallèlement, la province de Tuyen Quang prévoit d'exploiter 10.000 hectares de forêts plantées, avec une production totale de 1,2 million de m3 de bois, contribuant à en faire une zone sylvicole de haute technologie et un pôle de production et de transformation de bois des zones montagneuses du Nord.



En 2023, la province de Tuyen Quang a planté plus de 11.570 hectares de forêt supplémentaires et exploité 10.000 hectares de forêts plantées, avec un volume de bois de plus de 1,1 million de m3.-VNA