Remise de cadeaux à des personnes défavorisées à Phu Tho. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) – A l’approche du Nouvel An lunaire, Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central, a rendu visite le 18 janvier à des personnes défavorisées dans la province de Phu Tho (Nord).

Il a remis 200 cadeaux à des foyers démunis et travailleurs en difficulté dans la cité municipale de Phu Tho.

Il a également rendu visite et offert des cadeaux à d’anciens combattants soignés au Centre de soins des personnes méritantes de Phu Tho.

A cette occasion, Nguyen Trong Nghia est allé offrir de l’encens au temple dédié à la Mère Au Co, à Phu Tho. Au Co est considérée comme la mère de la nation vietnamienne.

Cérémonie d'offrande de "banh tét" aux rois fondateurs Hùng à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le même jour, les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont organisé une cérémonie d'offrande de "banh tét" (rouleaux de riz gluant) aux rois fondateurs Hùng au monument qui leur est dédié dans le parc historique et culturel national dans la ville de Thu Duc.

Il s’agit d’une activité annuelle à Hô Chi Minh-Ville pour exprimer la reconnaissance envers les rois fondateurs Hùng et les prédécesseurs ayant eu des contributions importantes au processus d’édification et de défense nationales. -VNA