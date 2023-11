Les personnes âgées jouent un rôle important dans la préservation et la transmission des valeurs traditionnelles aux générations futures. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Cette année, le Vietnam compte plus de 16 millions de personnes âgées. Selon les prévisions de l'Office général des statistiques, d'ici 2036, le Vietnam entrera officiellement dans une période de vieillissement de sa population, avec plus de 21 millions de personnes âgées, soit 19,48 % de la population totale.



Selon de nombreux experts, ces dix prochaines années, des dizaines de millions de personnes âgées voudraient créer une entreprise, suivre une formation professionnelle et trouver un nouvel emploi. Cela posera un énorme problème pour la société. Si elles sont bien promues, les personnes âgées constitueront une main-d’œuvre importante contribuant à la croissance économique.



Phan Van Hung, vice-président du Comité central de l'Association vietnamienne des personnes âgées, a déclaré que, selon les données recueillies auprès des localités, en 2023, le Vietnam comptait plus de 7 millions de personnes âgées travaillant et participant directement à des activités de production et de commerce. L'ensemble du pays compte actuellement 221.000 personnes âgées qui possèdent des établissements de production et de commerce.

De nombreuses personnes âgées ont connu du succès dans les affaires. On peut citer l’exemple du héros du Travail Nguyen Quang Mau (73 ans) qui, après avoir pris sa retraite, a profité de ses connaissances et de son expérience pour fonder la société par actions de Gom Dat Viet. Sa société est actuellement l’un des premiers fabricants de briques et de tuiles en terre cuite de haute qualité au Vietnam, employant plus de 1.500 travailleurs avec un revenu moyen mensuel de plus de 10 millions de dongs.



Toutefois, selon le rapport du Forum 2020 sur les moyens de subsistance et l'entrepreneuriat pour les personnes âgées, la qualité de l'emploi des personnes âgées demeure faible, 58,8 % d'entre elles ayant des emplois basiques.



Selon Phan Van Hung, le Parti et l'État ont publié de nombreuses réglementations et politiques sur l'entrepreneuriat, la formation professionnelle et l'emploi des personnes âgées. Cependant, il manque des documents pour les concrétiser.



La nécessité de transformer les moyens de subsistance pour les personnes âgées, en particulier dans le contexte post-Covid-19 et où le Vietnam entrera dans une période de vieillissement de la population, est une tâche évidente et urgente. Cela permettra de garantir non seulement leurs droits de travailler et de contribuer à la société, mais également de profiter de leurs expériences et de leur intelligence.



Le Programme d'action national pour les personnes âgées pour la période 2021 - 2030, fixe plusieurs objectifs. Par exemple, au cours de la période 2022 - 2025, au moins 50% d'entre elles ayant le besoin et la capacité de travailler auront un emploi. Et au moins 20.000 bénéficieront d’une aide à l’entrepreneuriat et d’une formation à la reconversion professionnelle.



Actuellement, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales élabore un projet d’amendement de la loi sur le travail qui sera soumis au gouvernement pour examen puis lors de la 8e session de l’Assemblée nationale (15e législature). Dans ce projet, le ministère propose l’ajout de réglementations pour soutenir la reconversion professionnelle et l'aide à l'emploi des personnes âgées.



Selon Pham Vu Quoc Binh, directeur général adjoint de la Direction de l'enseignement et de la formation professionnels (ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), il est nécessaire de renforcer la sensibilisation à la formation professionnelle, à la création d’emplois, à la reconversion professionnelle et au soutien à l’entrepreneuriat des personnes âgées, de construire un système de soutien ouvert et flexible, prêt à répondre à leurs divers besoins...-VNA