Le président de la République, Nguyen Xuan Phuc (debout), lors de la séance de travail. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La permanence du Comité de pilotage de l’élaboration du projet "Stratégie sur l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste au Vietnam pour 2030, orientations pour 2045" a eu le 11 juillet une séance de travail avec le Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement.



La séance de travail a été présidée par le président de la République, Nguyen Xuan Phuc, également membre du Bureau politique, chef du Comité de pilotage de l’élaboration du projet "Stratégie sur l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste au Vietnam pour 2030, orientations pour 2045".



Lors de la séance de travail, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier le sérieux et la responsabilité du Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement qui avait finalisé trois sujets assignés par le Comité de pilotage de l’élaboration du projet. Le chef de l’Etat a en outre demandé aux organes de tous niveaux de redoubler d’efforts pour assurer le rythme du travail et la qualité du projet.



Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef adjoint du Comité de pilotage de l’élaboration du projet, a souligné qu’il s’agissait d’un travail de recherche massif qui servirait non seulement l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste au Vietnam, mais aussi de nombreux autres travaux importants.-VNA