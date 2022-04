Photo : baohiemxahoi.gov.vn

Hanoï (VNA) – Le directeur général de la Sécurité sociale du Vietnam, Nguyen The Manh, a eu le 21 avril une séance de travail avec Carolyn Turk, directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam (BM), sur la coopération entre les deux parties dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques d'assurance sociale et d'assurance maladie.



Nguyen The Manh a exprimé son souhait de continuer à bénéficier de soutiens financier, technique, technologique et d’acquérir des expériences de la Banque mondiale, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de la mise en oeuvre des politiques d'assurance sociale et d'assurance maladie.



Il a proposé à l’institution financière internationale d’accorder des conseils en matière de développement de l’assurance sociale et de l’assurance maladie, d’aider le personnel de la Sécurité sociale du Vietnam à participer à des formations à l’étranger... Il a également déclaré souhaiter bénéficier du soutien de la BM afin que la Sécurité sociale du Vietnam dispose d'une base pour proposer des modifications à la loi sur l'assurance sociale et à la loi sur l'assurance maladie.



De son côté, Carolyn Turk a affirmé que la Banque mondiale continuerait de soutenir la Sécurité sociale du Vietnam pour atteindre ses objectifs dans les temps à venir. Selon elle, des experts de la BM au Vietnam participent activement au processus de recherche visant à modifier la loi sur l'assurance sociale. Elle a affirmé que les groupes de spécialistes de la BM travailleraient directement avec les unités de la Sécurité sociale du Vietnam pour élaborer des plans de coopération détaillés. -VNA