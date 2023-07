La baie d'Ha Long, Hoi An et Phong Nha-Ke Bang au Vietnam ont été classés dans la liste des 16 merveilles du patrimoine mondial de l'UNESCO les plus appréciées en Asie du Sud-Est par le magazine de voyage britannique Wanderlust.

Avec 470/475 des voix des députés présents (soit un taux de 95,14%), l’Assemblée nationale (AN) a adopté le 24 juin à Hanoï la loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et la Loi sur l’entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam.