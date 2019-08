Hanoi, 17 août (VNA) - Les éditions politiques nationales Sự thật (Vérité), en collaboration avec l’association des Vietnamiens en Russie et la Vietnamologue Sveta Glazunova, ont organisé le 16 août à Hanoi un séminaire sur la traduction et la publication en Russie du livre «L’Oncle Hô écrit son Testament» de l’auteur Vu Ky, secrétaire du président Ho Chi Minh.

Séminaire sur la traduction et la publication en Russie du livre «L’Oncle Hô écrit son Testament» . Photo : VNA

S’adressant au séminaire, le rédacteur en chef des éditions Sự thật, Phạm Chí Thành a indiqué que le testament du président Ho Chi Minh était un document historique inestimable présentant ses instructions sincères et toutes ses aspirations. C’est la quintessence de la nation et de l’humanité, mais aussi la quintessence de sa haute idéologie, de sa moralité, de son style de vie et de son âme.

La traduction en russe et la publication de cet ouvrage en Russie permettront aux Russes de mieux connaître le Président Hô Chi Minh notamment à travers la période où il a formulé ses derniers vœux, a-t-il souligné.

Dans l'espoir de fournir aux lecteurs russes un autre document de référence approfondi sur le processus d'écriture testamentaire, la maison d'édition a pris contact avec la maison d'édition Zhukovsky Academy, l'un des principaux éditeurs en Russie, pour publier ce livre.



L'ouvrage sera traduit par Sveta Glazunova, experte en études vietnamiennes et chargée de cours en langue vietnamienne à l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Elle est également la fille de feu le président de l’Association de l’amitié Russie-Vietnam Evgheny Glazunov, qui a grandement contribué à l’amitié entre les deux pays.



Le président Ho Chi Minh a commencé à écrire son testament en mai 1965 et l'a achevé en mai 1969, soit quatre mois avant son décès. Ce document spécial est devenu une ligne directrice pour la révolution et le développement du Vietnam au cours de ces 50 dernières années.

Ce travail s’inscrit dans le cadre des célébrations des 50 ans d’application du Testament du Président Hô Chi Minh et du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie. - VNA