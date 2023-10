Espace virtuel d’exposition d’art lancé par le Musée des beaux-arts du Vietnam à Hanoï. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Le Musée des beaux-arts du Vietnam a lancé le 3 octobre l’espace virtuel d’exposition d’art, créant ainsi une nouvelle plateforme permettant aux artistes et amateurs des beaux-arts de présenter les œuvres et d’y accéder d’une manière novatrice.



L’espace virtuel d’exposition d’art (virtual art exhibition space - VAES en anglais) du Musée des beaux-arts du Vietnam à Hanoï est le premier espace d’exposition numérique dans le pays. Il propose une simulation réaliste, utilisant la technologie avancée pour offrir aux utilisateurs une expérience interactive. De plus, grâce à cette fonctionnalité, il est possible de créer des espaces d’exposition flexibles, reflétant l’identité de chaque exposition et de chaque artiste.



Sur la plateforme VAES, les spectateurs peuvent accéder aux exhibitions et aux œuvres d’art à tout moment et de n’importe où dans le monde, pourvu qu’ils disposent d’une connexion Internet. Les amateurs peuvent également interagir en envoyant des commentaires et en partageant leurs opinions avec la communauté.



Optimiser la valeur des ouvrages d’art



Selon le directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, Nguyên Anh Minh, VAES est le fruit de la collaboration entre son établissement et la société Vietsoftpro, dans le but de rapprocher l’art du public et de mettre en œuvre la transformation numérique pour présenter et promouvoir la culture et les arts vietnamiens.



“La pandémie de COVID-19, qui a empêché pendant longtemps les visiteurs de profiter des œuvres d’art, a incité le musée à développer VAES. Ainsi, la construction de l’espace 3D a commencé en 2021, simulant l’espace d’exposition réel”, a-t-il expliqué.



L’ouverture de cet espace n’est que la première étape entreprise par le musée pour valoriser les œuvres d’art et les rendre accessibles au public du monde entier.



La première version comprend dix expositions, dont sept présentent les collections conservées au musée et dans ses antennes de Huê (Centre) et de Hô Chi Minh-Ville (Sud), ainsi que trois expositions personnelles. Ces exhibitions virtuelles sont conçues et animées de manière différente, en s’inspirant de modèles d’exposition utilisés dans les grands musées du monde.



Le point culminant de ces expositions est la collection intitulée “Aspiration à la paix dans l’art de Lê Ba Dang”. Elle présente au public des œuvres d’art et des peintures anti-guerre.



Lê Ba Dang (1921-2015) fut l’un des peintres vietnamiens qui connurent un grand succès en France et dans d’autres pays d’Europe. Il s’est exprimé à travers une variété d’arts, notamment la peinture, la sculpture, les bijoux et les œuvres graphiques. Il est parti en France en 1939, s’inscrivant ensuite à l’École des beaux-arts de Toulouse, et est devenu l’un des artistes les plus marquants d’Europe après avoir tenu sa première exposition personnelle à Paris en 1950.



Promouvoir les beaux-arts vietnamiens à l’étranger



Selon le Pr. agrégé - Dr. Nguyên Nghia Phuong, de l’Université des beaux-arts du Vietnam, la création d’un musée en ligne apporte une valeur en termes de promotion médiatique. Le public et les chercheurs du monde entier peuvent désormais accéder aux œuvres des artistes locaux.



Le nouvel espace d’exposition en ligne du Musée des beaux-arts du Vietnam offre de nombreuses opportunités au public étranger pour en apprendre davantage sur la culture vietnamienne, en particulier dans le contexte actuel où les ressources pour l’étude de l’art vietnamien sont encore assez limitées, a partagé M. Phuong.



“Lorsque j’enseignais dans une université aux États-Unis, il était assez difficile de trouver des documents sur l’art vietnamien. Désormais, cette plateforme fournit des informations visuelles prêtes à l’emploi. Les photos d’art sont des documents précieux pour mon enseignement. L’utilisation de la plateforme est également assez simple et facile à comprendre pour les étudiants et les enseignants”, a révélé la Pr. agrégé - Dr. Lauren Meeker, de l’Université de New York SUNY, aux États-Unis.



Le peintre Trân Thanh Binh, directeur du Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, a expliqué qu’“actuellement, les musées du pays, et ceux des beaux-arts en particulier, ont tous des orientations et des solutions pour appliquer la technologie dans leurs activités, telles que les expositions en ligne. Le VAES répond aux besoins pratiques et contribue à promouvoir plus efficacement les collections auprès du public international”.



Pour le peintre Lê Thiêt Cuong, cette plateforme est une innovation majeure qui contribue à augmenter les opportunités pour les artistes vietnamiens de présenter leurs œuvres au public étranger.



Dans un avenir proche, le musée continuera à améliorer et à compléter l’espace pour garantir une meilleure interaction et la commodité pour les utilisateurs, a souligné son directeur Nguyên Anh Minh.



Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://vnfam.trienlamso.com/.-CVN/VNA