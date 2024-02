Hanoï attire de nombreux touristes étrangers à l'occasion du Nouvel An lunaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï a accueilli environ 653.000 touristes pendant les vacances du Nouvel An lunaire du 8 au 14 février 2024, en hausse de 21,6% sur un an, dont près de 103.000 étrangers, selon le Service municipal du Tourisme.



Les Sud-Coréens, les Chinois, les Américains, les Indiens, les Français, les Britanniques, les Allemands et les Japonais ont été les plus nombreux parmi les visiteurs étrangers.

De nombreux touristes affluent vers le lac de l'Épée restituée. Photo: VNA



Pendant les vacances du Nouvel An lunaire du Dragon, les revenus totaux des activités touristiques ont été estimés à 2.350 milliards de dongs, en hausse de 35,1% en rythme annuel.



Les destinations qui ont attiré un grand nombre de touristes comprenaient la pagode des Parfums, le Temple de la Littérature, la Cité impériale de Thang Long, la zone des vestiges de l'ancienne citadelle de Co Loa, la pagode de Tay Phuong, la Maison centrale (prison de Hoa Lo), le parc national de Ba Vi, etc. -VNA