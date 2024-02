Au complexe paysager de Trang An. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - Selon le Service provincial du Tourisme, pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) 2024, Ninh Binh a accueilli près de 600.000 visiteurs, soit 1,5 fois plus qu’au Têt 2023.



Un représentant du Service du Tourisme de cette province septentrionale a déclaré qu'il y avait plus de 115.000 visiteurs étrangers, soit 3,9 fois plus qu’à la même période de l’année dernière. Le chiffre d’affaires total est estimé à plus de 700 milliards de dongs, soit une augmentation de 27,3% en rythme annuel.



Le complexe paysager de Trang An et la pagode Bai Dinh ont figuré parmi les sites touristiques les plus populaires.-VNA