Mise en service de la première centrale de valorisation énergétique de déchets à Binh Duong. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) – La première centrale de valorisation énergétique de déchets dans la province de Binh Duong (Sud), dont l’investisseur est la société par actions des eaux et de l’environnement de Binh Duong (BIWASE), a été officiellement mise en service le 12 janvier.Cette centrale, d’une puissance de 5MW, représente un investissement total de 835 milliards de dongs (plus de 34,4 millions de dollars), dont 20 millions de dollars de prêts de la Banque asiatique de développement (BAD) et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).C’est un projet important qui contribue au perfectionnement des infrastructures de la province de Binh Duong pour assurer l'hygiène de l'environnement, a déclaré le vice-ministre de la Construction, Nguyen Tuong Van.Le projet permet également à la province d'attirer de nombreux investisseurs pour développer des zones urbaines et des parcs industriels, devenir un pôle économique du Sud répondant à des normes de développement rapide et durable et de protection de l’environnement, a-t-il indiqué.Le président du conseil d'administration de BIWASE, Nguyen Van Thien, a déclaré qu'outre la centrale de valorisation énergétique de déchets, sa compagnie avait mis en service le même jour une chaîne de production d'engrais organiques d'une capacité quotidienne de 840 tonnes.Actuellement, BIWASE possède quatre chaînes de séparation et de traitement de déchets d'une capacité de 2.520 tonnes/jour, deux usines de traitement de lixiviats d'une capacité de 1.000 m3/jour, deux usines d'incinération de déchets médicaux d'une capacité de 16 tonnes/jour, et quatre usines d'incinération de déchets mélangés d'une capacité de 500 tonnes/jour. -VNA