En janvier 2024, le Vietnam a accueilli plus de 1,5 million de touristes étrangers, soit une hausse de 10,3% par rapport au mois précédent et de 73,6% par rapport à la même période de 2023, a annoncé le 29 janvier l'Office général des statistiques.

Alors que la République de Corée devrait être la plus grande source de visiteurs étrangers au Vietnam pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire (Têt), de nombreuses agences de voyages et attractions touristiques ont lancé de nouveaux produits pour répondre à leur demande.

Selon Gmarket de la République de Corée, les destinations de voyage en classe affaires les plus choisies sont les destinations proches telles que le Vietnam, la Thaïlande et le Japon.

Tripadvisor, le plus grand site de voyage au monde, a récemment annoncé le top 25 des destinations tendances des prix Travelers’ Choice Awards Best of the Best en 2024. Parmi ces destinations figurent la baie d’Ha Long et Sapa, au Vietnam.